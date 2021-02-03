Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наполи - Аталанта: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Пока без Коваленко
Кубок Италии. 1/2 финала. Первый матч
3 февраля. Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона". Начало в 21:45
"Наполи" - "Аталанта"
Команда Руслана Малиновского и Виктора Коваленко в двух шагах от выхода в финал. Но для прохода в решающий раунд нужно преодолеть непростой барьер в виде "Наполи". Неаполитанцы не впечатляют в текущем сезоне, а наставник команды Дженнаро Гаттузо уже давно ходит на грани отставки. Но украинскому болельщику вряд ли есть дело до "партенопеев", ведь за "Аталанту" отныне выступают два украинца: Малиновский и Коваленко. Увы, Виктор сегодня на поле ещё не выйдет. Зато может выйти и помочь своей команде в первом полуфинале Руслан.
Смотрите видео трансляцию поединка абсолютно бесплатно прямо в этой новости выше. Также следить за игрой вы можете в онлайне на UA-Футбол
Популярное сейчас
- Пока без Миколенко и Забарного. Киевское Динамо подало заявку на матчи Лиги Европы
- Шахтер – Слован Братислава. АУДИО онлайн трансляция товарищеского матча горняков
- Стало известно, когда к киевскому Динамо присоединится Костевич
- Ливерпуль подписал двух центрбеков, Мустафи будет спасать Шальке от вылета. Онлайн последнего дня трансферного окна
- Украинская Ванда Нара. Скандальная девушка защитника Шахтера станет футбольным агентом
- Сексуальная девушка-хирург футболиста, который вчера променял Милан на Лацио. ФОТО