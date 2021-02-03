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Наполи - Аталанта: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Италия
(2 голосов)

Пока без Коваленко

Наполи - Аталанта: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
UA-Футбол
Новина українською

Кубок Италии. 1/2 финала. Первый матч
3 февраля. Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона". Начало в 21:45
"Наполи" - "Аталанта"

Команда Руслана Малиновского и Виктора Коваленко в двух шагах от выхода в финал. Но для прохода в решающий раунд нужно преодолеть непростой барьер в виде "Наполи". Неаполитанцы не впечатляют в текущем сезоне, а наставник команды Дженнаро Гаттузо уже давно ходит на грани отставки. Но украинскому болельщику вряд ли есть дело до "партенопеев", ведь за "Аталанту" отныне выступают два украинца: Малиновский и Коваленко. Увы, Виктор сегодня на поле ещё не выйдет. Зато может выйти и помочь своей команде в первом полуфинале Руслан.

Смотрите видео трансляцию поединка абсолютно бесплатно прямо в этой новости выше. Также следить за игрой вы можете в онлайне на UA-Футбол здесь.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Кубок Италии Наполи (Неаполь)
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