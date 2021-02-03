Кубок Италии. Наполи - Аталанта 0:0. Ожидаемо из-за настоящего, странно из-за прошлого

Кубок Италии. Полуфинал. Первый матч

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Аталанта" 0:0

"Наполи": Оспина, Хюсай, Манолас, Максимович, Кулибали, Ди Лоренцо, Бакайоко, Демме (Элмас 66), Лосано (Осимхен 82), Политано (Петанья 66), Инсинье (Зелински 69)

"Аталанта": Голлини, Толой, Ромеро, Джимсити, Меле, Де Роон, Фройлер, Гозенс, Пессина (Пашалич 73), Муриэль (Иличич 73), Д. Сапата (Ламмерс 80)

Предупреждения: Кулибали 88 - Ромеро 64

Обеим командам было чего бояться, над чем задуматься. "Аталанта" получила звонкую пощечину от "Лацио", даже не пробивая по воротам в первые 43 минуты, атакуя примитивно, была разорвана на контратаках. Джан Пьеро Гасперини отказывался признавать провал, но нестабильность команды налицо. Кроме того, она помнила и о 1:4 в лиге в Неаполе в октябре, с 0:4 уже до перерыва. "Наполи" же играет плохо и бушует, пришлось даже отбиваться от слабой "Пармы". Дженнаро Гаттузо говорит о том, что его каждый день "убивают" в прессе. Поэтому в очном матче обе имели право осторожничать.

До перерыва инициатива переходила от команды к команде, при этом темп оставался низким. "Наполи" впервые за семь лет начал матч с тремя центральными защитниками. А еще без центрфорварда. Это отражалось на атаке. В дебюте Инсинье пробивал издали (Голлини отбил), в самой концовке Демме не попал из центра штрафной. "Аталанта" вернулась к двойному наконечнику из первых туров. Муриэль чуть не забросил со штрафного с фланга, выводил Пессину на вратаря, пробивал с 13-ти метров. Толой врывался в штрафную, Сапата пробовал издали. В первых двух случаях и от Дувана спас Оспина.

Второй тайм начался быстрее, но недостаточно. Моменты были вновь у "Аталанты". Оспина вновь спас, в дуэли с выведенным на него Муриэлем. Ценой травмы. Взял Давид и удар головой Сапаты. Пожалуй, к тому времени гости уже наиграли на гол. Они даже доминировали значительно больше, чем в первом тайме. Хотя позиционная атака у них не получилась. Хозяева отошли в оборону и там минут 30 подряд выглядели стабильнее. А чем ближе к концовке - тем сильнее становилось ощущение, что обе команды устроит нулевая ничья. Темп упал до черепашьего, игра переместилась в центр поля.

Нынешняя ничья стала лишь второй в последних 13-ти очных матчах. А 0:0 и вовсе не было почти 12 лет. Такой результат и такая игра обычно ярких команд, лидеров лиги по ударам по воротам, удивляют. Впрочем, в нынешнем непрочном состоянии обеих все логично. "Аталанта" создала свои моменты и подойдет к ответному матчу в Бергамо уверенной в себе. "Наполи" подтвердил силу своей обороны, поборолся как сильная команда, уважающая свое кризисное состояние. Он рассчитывает повторить сценарий прошлогоднего полуфинала против "Интера" - ничья дома, победа в гостях. Реально.