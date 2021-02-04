Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
К финалу контракта ему будет 38 лет: Роналду продлит трудовой договор с Ювентусом
Криштиану остается в Турине
По информации Football Italia и Tuttosport, туринский "Ювентус" собирается продлить соглашение с лидером команды Криштиану Роналду. Португальский футболист может подписать контракт с грандом Серии А до июня 2023 года.
Завтра, 5 февраля, Роналду исполнится 36 лет – итальянские СМИ утверждают, что Криштиану является центральной фигурой в команде Андреа Пирло.
В нынешнем сезоне нападающий забил 22 гола в 23 матчах в рамках всех соревнований. Текущий контракт Роналду с клубом истекает в июне 2022 года. За "Ювентус" Криштиану выступает с 2018-го.
Популярное сейчас
- Манчестер Сити увеличивает отрыв от Ливерпуля. Таблица АПЛ 2020/21
- Голодный Лингард берется за дело. Астон Вилла - Вест Хэм 1:3. Видео голов и обзор матча
- Шахтёр впервые проигрывает, Динамо сыграет с ЦСКА 1948. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Источник: Коваленко стал самым высокооплачиваемым игроком Аталанты
- Украинская Ванда Нара. Скандальная девушка защитника Шахтера станет футбольным агентом
- По душу Ярмолы? Лингард показал упакованные чемоданы. ФОТО