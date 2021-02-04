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К финалу контракта ему будет 38 лет: Роналду продлит трудовой договор с Ювентусом

Италия
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Криштиану остается в Турине

К финалу контракта ему будет 38 лет: Роналду продлит трудовой договор с Ювентусом
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По информации Football Italia и Tuttosport, туринский "Ювентус" собирается продлить соглашение с лидером команды Криштиану Роналду. Португальский футболист может подписать контракт с грандом Серии А до июня 2023 года.

Завтра, 5 февраля, Роналду исполнится 36 лет – итальянские СМИ утверждают, что Криштиану является центральной фигурой в команде Андреа Пирло.

В нынешнем сезоне нападающий забил 22 гола в 23 матчах в рамках всех соревнований. Текущий контракт Роналду с клубом истекает в июне 2022 года. За "Ювентус" Криштиану выступает с 2018-го.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин)
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Источник:
Football Italia

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