К финалу контракта ему будет 38 лет: Роналду продлит трудовой договор с Ювентусом

По информации Football Italia и Tuttosport, туринский "Ювентус" собирается продлить соглашение с лидером команды Криштиану Роналду. Португальский футболист может подписать контракт с грандом Серии А до июня 2023 года.

Завтра, 5 февраля, Роналду исполнится 36 лет – итальянские СМИ утверждают, что Криштиану является центральной фигурой в команде Андреа Пирло.

В нынешнем сезоне нападающий забил 22 гола в 23 матчах в рамках всех соревнований. Текущий контракт Роналду с клубом истекает в июне 2022 года. За "Ювентус" Криштиану выступает с 2018-го.