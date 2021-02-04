Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Я был дураком, в 16 лет не чувствовал себя готовым". Кьеллини – о том, как не перешел в Арсенал в 2001-м
Откровения
Защитник туринского "Ювентуса" Джорджо Кьеллини вспомнил, как мог перейти в лондонский "Арсенал" в 2001 году. Цитирует итальянца портал Goal.com со ссылкой на So Foot.
"Я оглядываюсь назад и понимаю, что был дураком, когда отказался от переезда в АПЛ. Мне было 16 лет, я играл в Серии С – и тут такое сумасшедшее предложение. Я чувствовал себя не готовым к такому повороту. Если бы я уехал, то все бы выглядело так, словно я предал "Ливорно".
Кьеллини с 2004-го защищает цвета сборной Италии. Ранее Джорджо выступал за "Ливорно" и "Фиорентину". В "Ювентус" защитник перешел в 2005-м.
Популярное сейчас
- Сборная Украины сыграет минимум 16 матчей в 2021-м. Календарь поединков
- Манчестер Сити увеличивает отрыв от Ливерпуля. Таблица АПЛ 2020/21
- Поражения Шахтера и Ливерпуля, геройство Барсы, гол Шведа. Главные новости за 3 февраля
- Милан на два очка опережает Интер, будущий клуб Коваленко седьмой. Таблица Серии А - 2020/21
- Хорватская красотка проспойлерила переход своего бойфренда в Ливерпуль, но трансфер сорвался. ФОТО
- Великолепная девушка одноклубника Зинченко, которая борется за окружающую среду. ФОТО