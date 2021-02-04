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"Я был дураком, в 16 лет не чувствовал себя готовым". Кьеллини – о том, как не перешел в Арсенал в 2001-м

Италия
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"Я был дураком, в 16 лет не чувствовал себя готовым". Кьеллини – о том, как не перешел в Арсенал в 2001-м
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Защитник туринского "Ювентуса" Джорджо Кьеллини вспомнил, как мог перейти в лондонский "Арсенал" в 2001 году. Цитирует итальянца портал Goal.com со ссылкой на So Foot.

"Я оглядываюсь назад и понимаю, что был дураком, когда отказался от переезда в АПЛ. Мне было 16 лет, я играл в Серии С – и тут такое сумасшедшее предложение. Я чувствовал себя не готовым к такому повороту. Если бы я уехал, то все бы выглядело так, словно я предал "Ливорно".

Кьеллини с 2004-го защищает цвета сборной Италии. Ранее Джорджо выступал за "Ливорно" и "Фиорентину". В "Ювентус" защитник перешел в 2005-м.

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В статье: Джорджо Кьеллини Ювентус (Турин) Арсенал (Лондон) Ливорно (Ливорно)
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Источник:
Goal.com

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