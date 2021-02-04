"Я был дураком, в 16 лет не чувствовал себя готовым". Кьеллини – о том, как не перешел в Арсенал в 2001-м

Защитник туринского "Ювентуса" Джорджо Кьеллини вспомнил, как мог перейти в лондонский "Арсенал" в 2001 году. Цитирует итальянца портал Goal.com со ссылкой на So Foot.

"Я оглядываюсь назад и понимаю, что был дураком, когда отказался от переезда в АПЛ. Мне было 16 лет, я играл в Серии С – и тут такое сумасшедшее предложение. Я чувствовал себя не готовым к такому повороту. Если бы я уехал, то все бы выглядело так, словно я предал "Ливорно".

Кьеллини с 2004-го защищает цвета сборной Италии. Ранее Джорджо выступал за "Ливорно" и "Фиорентину". В "Ювентус" защитник перешел в 2005-м.