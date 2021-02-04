Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кальяри объявил о подписании экс-защитника Ювентуса
Контракт рассчитан до конца текущего сезона
Итальянский "Кальяри" объявил об успешном трансфере защитника Квадво Асамао. Об этом сообщает официальный Twitter-аккаунт клуба.
Контрактное соглашение 32-летнего ганского игрока рассчитано до конца текущего сезона. Благодаря своим качествам, он может играть как защитника, так и полузащитника, бокового или центрального.
???? ????????????????????ℴ ???????????????????????????? ????????#forzaCasteddu #CagliariCalcio pic.twitter.com/vTBQPHLB68— Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) February 3, 2021
Стоит отметить, что в своей карьере футболист уже успел поиграть за итальянские клубы: он защищал цвета "Торино", "Удинезе", "Ювентуса" и миланского "Интера".
Последним местом его работы Асамао был "Интер". Однако завоевать доверие главного тренера "змей" он так и не смог, поэтому покинул клуб осенью 2020 года. За это время он провел в составе "Интера" 53 матча, в которых отдал 2 голевые передачи.
Популярное сейчас
- Полузащитник Колоса: Об исключении Селезнева должно рассказывать руководство клуба
- Бразилец в Днепре-1, новый клуб Задераки и три новичка Кривбасса. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Голодный Лингард берется за дело. Астон Вилла - Вест Хэм 1:3. Видео голов и обзор матча
- Шахтер и Аталанта объявили о трансфере Коваленко
- Хорватская красотка проспойлерила переход своего бойфренда в Ливерпуль, но трансфер сорвался. ФОТО
- Украинская Ванда Нара. Скандальная девушка защитника Шахтера станет футбольным агентом