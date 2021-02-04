Кальяри объявил о подписании экс-защитника Ювентуса

Итальянский "Кальяри" объявил об успешном трансфере защитника Квадво Асамао. Об этом сообщает официальный Twitter-аккаунт клуба.

Контрактное соглашение 32-летнего ганского игрока рассчитано до конца текущего сезона. Благодаря своим качествам, он может играть как защитника, так и полузащитника, бокового или центрального.

Стоит отметить, что в своей карьере футболист уже успел поиграть за итальянские клубы: он защищал цвета "Торино", "Удинезе", "Ювентуса" и миланского "Интера".

Последним местом его работы Асамао был "Интер". Однако завоевать доверие главного тренера "змей" он так и не смог, поэтому покинул клуб осенью 2020 года. За это время он провел в составе "Интера" 53 матча, в которых отдал 2 голевые передачи.