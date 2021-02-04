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Кьеллини рассказал о соперничестве с Ибрагимовичем
Сейчас футболисты наладили отношения
Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини признался, что форвард "Милана" Златан Ибрагимович мотивирует его выкладываться на полную.
"Чтобы выкладываться на полную, мне нужно соперничество. Уважаю Ибрагимовича, мы друг к другу относимся уважительно. В первом сезоне в "Ювентусе" мы были товарищами по команде.
Никогда не отступал, встретившись с ним лицом к лицу. Перейдя в "Интер", он стал заклятым врагом, но потом обычным соперником, находясь в "Милане" и сборной Швеции", — цитирует Кьеллини So Foot.
В этом сезоне 36-летний Кьеллини провел 6 матчей в серии A, не отметившись результативными действиями. 39-летний Ибрагимович в 12 матчах чемпионата Италии забил 10 голов и сделал 1 результативную передачу.
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