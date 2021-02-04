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Кьеллини рассказал о соперничестве с Ибрагимовичем

Италия
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Кьеллини рассказал о соперничестве с Ибрагимовичем
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Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини признался, что форвард "Милана" Златан Ибрагимович мотивирует его выкладываться на полную.

"Чтобы выкладываться на полную, мне нужно соперничество. Уважаю Ибрагимовича, мы друг к другу относимся уважительно. В первом сезоне в "Ювентусе" мы были товарищами по команде.

Никогда не отступал, встретившись с ним лицом к лицу. Перейдя в "Интер", он стал заклятым врагом, но потом обычным соперником, находясь в "Милане" и сборной Швеции", — цитирует Кьеллини So Foot.

В этом сезоне 36-летний Кьеллини провел 6 матчей в серии A, не отметившись результативными действиями. 39-летний Ибрагимович в 12 матчах чемпионата Италии забил 10 голов и сделал 1 результативную передачу.

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В статье: Джорджо Кьеллини Златан Ибрагимович Ювентус (Турин) Милан (Италия)
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