Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"У Ромы есть шансы на Скудетто". Защитник Юве высказался о будущем сопернике и победе над Интером
А говорили, что Фонсека на гране увольнения
Защитник "Ювентуса" поделился своими эмоциями перед игрой с "Ромой", а также вспомнил недавнюю победу в кубке над "Интером".
"Я считаю, что "Рома" - одна из лучших команд Италии. У них есть много качественных игроков, а также хороший тренер. Мне кажется, что у них есть шанс на Скудетто.
Победа над "Интером"? Мы сделали правильные выводы после поражения, а также по-другому отнеслись к той игре. Мы сыграли хорошо", - заявил бразилец.
Отметим, что матч "Ювентус" - "Рома" состоится в субботу, шестого февраля.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Прозрение Гризманна, эффективность Альбы. Видео феерической победы Барсы над Гранадой в Кубке Испании
- К финалу контракта ему будет 38 лет: Роналду продлит трудовой договор с Ювентусом
- Луис Адриано против Роберта Левандовского на катарских стадионах. Сегодня стартует клубный ЧМ
- Ливерпуль подписал двух центрбеков, Мустафи будет спасать Шальке от вылета. Онлайн последнего дня трансферного окна
- Хорватская красотка проспойлерила переход своего бойфренда в Ливерпуль, но трансфер сорвался. ФОТО
- Великолепная девушка одноклубника Зинченко, которая борется за окружающую среду. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...