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"У Ромы есть шансы на Скудетто". Защитник Юве высказался о будущем сопернике и победе над Интером

Италия
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"У Ромы есть шансы на Скудетто". Защитник Юве высказался о будущем сопернике и победе над Интером
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Защитник "Ювентуса" поделился своими эмоциями перед игрой с "Ромой", а также вспомнил недавнюю победу в кубке над "Интером".

"Я считаю, что "Рома" - одна из лучших команд Италии. У них есть много качественных игроков, а также хороший тренер. Мне кажется, что у них есть шанс на Скудетто.

Победа над "Интером"? Мы сделали правильные выводы после поражения, а также по-другому отнеслись к той игре. Мы сыграли хорошо", - заявил бразилец.

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Отметим, что матч "Ювентус" - "Рома" состоится в субботу, шестого февраля.

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В статье: Данило Ювентус (Турин) Интер (Милан) Рома (Рим)
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