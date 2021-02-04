"У Ромы есть шансы на Скудетто". Защитник Юве высказался о будущем сопернике и победе над Интером

Защитник "Ювентуса" поделился своими эмоциями перед игрой с "Ромой", а также вспомнил недавнюю победу в кубке над "Интером".

"Я считаю, что "Рома" - одна из лучших команд Италии. У них есть много качественных игроков, а также хороший тренер. Мне кажется, что у них есть шанс на Скудетто.

Победа над "Интером"? Мы сделали правильные выводы после поражения, а также по-другому отнеслись к той игре. Мы сыграли хорошо", - заявил бразилец.

Отметим, что матч "Ювентус" - "Рома" состоится в субботу, шестого февраля.