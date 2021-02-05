Недооцененный гений. Марио Манджукич как редкий тип форварда

Сегодняшний герой материала настоящий невоспетый герой, который чаще находился в тени, чем блистал на первых страницах сайтов и газет. Новый форвард "Милана" Марио Манджукич из тех, кто всегда выкладывается на все сто, но при этом про него пишут не так много, как про парней, забивающих много голов.

Марио Манджукич родился на границе Хорватии и Боснии и Герцеговины в городке Славонски Брод, который на сегодня насчитывает около шестидесяти тысяч жителей. По последней переписи населения, этот город – седьмой по численности в стране. Свои первые футбольные шаги маленький Марио делал не в родных местах, а в Германии. Виной всему была война.

После того, как семья вынуждено покинула территорию бывшей Югославии, в возрасте шести лет Манджукич стал игроком клуба "Дитзинген". Это команда базируется неподалеку от Штутгарта и сейчас выступает в десятом по ранге немецком дивизионе. Там он провел четыре года, а затем позвала родная Хорватия. Вся семья после объявления независимости Хорватии и окончания горячих сражений вернулась назад.

Марионе зачислили в академию клуба "Марсония", который сейчас играет в третьей лиге. Дамир Рухек, первый тренер Манджукича в "Марсонии", в интервью AFP рассказал следующее: "После первых двух или трех тренировок я увидел, что в нем есть что-то особенное. Он выделялся своей скоростью и выносливостью во время бега". Несмотря на окончание войны, ее эхо еще долгие годы раздавалось над территорией бывшей Югославии. Из-за больших разрушений и близкого присутствия сербских войск, Марио и его товарищи по команде вынужденно тренировались на пляже Полой. "Места в машине не хватало, – продолжает свой рассказ Рухек. – Потому в машине со мной ехали два вратаря, а остальная команда бежала на тренировку за ней. Манджукич всегда прибегал первым".

Первый профессиональный контракт был подписан с "Марсонией", но пробыл он в ней недолго. Его зрелую не по годам игру заметил клуб третьего дивизиона "Загреб". Еще спустя два года позвал хорватский топ-клуб – "Динамо Загреб". В составе одного из главных клубов Хорватии Марио Манджукич по-настоящему засверкал, забив 42 гола и отдав 29 передач в 81 игре. Форвард провел в столице три года: дважды "Динамо" брал домашний дубль и в третьем сезоне – победил в чемпионате. Сам Марио был лучшим бомбардиром команды и раз стал лучшим бомбардиром всей лиги. Немудрено, что интерес со стороны известных европейских клубов не заставил себя долго ждать.

Больше всех на переходе Манджукича настаивал немецкий "Вольфсбург", выложивший семь миллионов евро. Стив Макларен не рисковал выставлять хорвата сходу в основной состав, преимущественно выпуская на замену. Центрального нападающего Марио Манджукича использовали на левом фланге, так как в центре солировал Эдин Джеко. К счастью хорвата, босниец покинул "Вольфсбург" в январе 2011 года. К тому времени клуб возглавил Феликс Магат, человек, о котором ходят легенды. Уже при нем Манджукич вернулся на свою привычную позицию, забил первый гол в Бундеслиге и начал по-настоящему приносить пользу. На второй год он стал лучшим бомбардиром команды, забив двенадцать голов.

Впечатляющий прогресс за эти два года в Германии, а также фееричный Евро-2012 (три гола в трех матчах) позволили Марио Манджукичу достичь вершины – его позвала мюнхенская "Бавария". Там, в первую очередь, оценили не бомбардирские навыки хорвата, а то, как он отдается игре, когда находится на поле. Свой первый гол в новой команде он забил уже в первом же матче, причем сделал это в Суперкубке Германии в ворота чемпионов – дортмундской "Боруссии". Это было начало самого фееричного сезона в истории "Баварии" (2012/2013), в котором будет выиграны Бундеслига, Кубок Германии, Суперкубок Германии и Лига чемпионов. Манджукич был важным звеном этого успеха, став лучшим бомбардиром клуба (15 мячей), забив "Арсеналу", "Ювентусу" и в финале ЛЧ еще и "Боруссии Дортмунд".

После того фееричного сезона из клуба ушел его творец – Юпп Хайнкес. Его заменил новатор Пеп Гвардиола, а у Марио Манджукича все пошло наперекосяк. Он перестал быть важным, изменилась схема, требования, в которые хорват как будто бы не вписывался. Несмотря на все это, Марио сыграл даже в большем количестве матчей в Бундеслиге (30 против 24 в предыдущем сезоне) и забил на три гола больше (18 против 15). Но его дни в клубе были сочтены.

"Гвардиола разочаровал меня, потому что он не относился ко мне с уважением, – рассказал Манджукич в интервью Sportske Novosti. – Когда был Юпп Хайнкес, в клубе все было в разы лучше. Могу ли я посидеть с Гвардиолой за чашечкой кофе? Никогда в жизни. Я не должен нравиться всем, но если я чувствую негативную энергию, исходящую от человека, я стараюсь его избегать. Я понял, что у меня там нет будущего. Я смирился с тем, что покину клуб, и у меня было время выбрать варианты".

Интересно, что в будущем Гвардиола будет говорить лишь положительно о хорвате, хотя он и решил его оставить на скамейке запасных во время финала Кубка Германии "по личным причинам".

У игрока действительно хватало различных вариантов, но он решил поиграть у Диего Симеоне в мадридском "Атлетико". Именно у Симеоне началось превращение из Марио Манджукича-страйкера в Марио Манджукича-"я на все готов ради команды". При этом его бомбардирские навыки никуда не делись и за 43 матча в Мадриде он забил 20 голов. Но при этом Марио отрабатывал уже не только впереди, но и у своих ворот.

Четыре сезона с "Ювентусом", в который он перешел летом 2015 года за 19 миллионов евро плюс четыре миллиона бонусами, стали настоящим венцом его карьеры. За это время он успел поиграть с Пауло Дибалой, Гонсало Игуаином, а его дуэт с Криштиану Роналду признавался требовательной и критичной итальянской прессой как "неожиданный дуэт силы и умений". Клубом рулил Массимилиано Аллегри, один из самых гибких тактиков в мире. И он завершил превращение Манджукича в человека, способного забить в чужие ворота и лечь под удар при своих.

Да, Марио стал меньше забивать, но его ценность окончательно стала другой. Болельщики Старой Синьоры полюбили хорвата за его самоотдачу. Он стал частым героем добрых шуток о том, что будь в команде десять Марио Манджукичей, у соперника не будет шансов. Он стал бороздить левый фланг и помогать как в защите, так и в атаке.

В "Ювентусе" Марио Манджукича по-настоящему боготворили. Наибольших успехов он достиг, когда в команду пришел Криштиану Роналду. Массимилиано Аллегри, тогдашний тренер бьянконери, сходу увидел в двух игроках идеальную пару форвардов. Хорват целиком и полностью жертвовал собой во благо команды. Дошло даже до того, что на одной из пресс-конференций Макс назвал Марио человеком, который способен сыграть на любой позиции, кроме вратарской. Его великолепная форма позволила клубу достигнуть финала Лиги чемпионов в Кардиффе, а ему самому забить один из самых красивых голов финалов ЛЧ за последние десятилетия.

Интересно, что новый нападающий "Милану" в это трансферное окно не был нужен. Анте Ребича используют как центрфорварда, а Рафаэль Леау прекрасно заменил травмированного Златана Ибрагимовича. Швед вернулся в строй и продолжил забивать.

Однако травмы и коронавирус постоянно вносит свои коррективы. Пришлось даже Давиде Калабрию выпускать в полузащиту. Потому универсальный Марио Манджукич может идеально вписаться в ротацию "Милана".

За последние полтора года хорват провел на поле лишь семь матчей. Последний раз его видели в футболке катарского клуба "Аль Духайл" в марте. История знавала не так много продолжительных простоев действующих футболистов, не связанных с травмами. Однако личный тренер Манджукича Лука Миланович в интервью Tuttosport заверил всех скептиков, что его подопечные физически готов на все сто.

Теперь, как сказал Златан Ибрагимович, в "Милане" есть целых два парня, которые способны наводить настоящий ужас на защиту соперников. И нет сомнений, что у них все получится.

"Каждый год, действительно каждый, он возвращается домой. Приносит майки и бутсы для игроков академии. Несколько лет назад дал деньги на переоборудование раздевалок и душевых. Он не забывает про нас", – восхищается Дамир Рухек. Это многое говорит о Марио, как о человеке.