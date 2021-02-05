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Ювентус – Рома. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 21-го тура Серии А

Италия
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Ювентус – Рома. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 21-го тура Серии А
UA-Футбол
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Журналисты UA-Футбол прокомментируют центральный поединок 21-го тура чемпионата Италии между туринским "Ювентусом" и столичной "Ромой".

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Чемпион постепенно набирает обороты – уже в субботу у "Старой Синьоры" будет прекрасная возможность подняться на третье место и начать дышать в спину коллективам из Милана вместо "джаллоросси". Тем не менее, "Рома" Фонсеки хотя и немного забуксовала, но все равно готова дать бой действующему обладателю Скудетто. Задавит ли Андреа "волков"? Осторожно ли сыграют гости? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 6 февраля – в 18:55 по киевскому времени.

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В статье: Криштиану Роналду Андреа Пирло Ювентус (Турин) Серия А Чемпионат Италии Рома (Рим) Паулу Фонсека Трансляция Аудио онлайн стрим
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