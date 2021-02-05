Защитник Юве – о Суперлиге: Еще 5 лет назад я сказал Аньелли, что хочу играть с Барсой и ПСЖ каждую неделю

Ветеран туринского "Ювентуса" и национальной сборной Италии Джорджо Кьеллини прокомментировал потенциальное создание Европейской Суперлиги. Цитирует защитника сайт So Foot.

"Пять лет назад я сказал Аньелли, нашему боссу, что очень надеюсь каждую неделю играть против таких соперников, как каталонская "Барселона", "Пари Сен-Жермен", мадридский "Реал", мюнхенская "Бавария". Для исполнителя высокого уровня это лучший вариант".