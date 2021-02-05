Дибала приступил к тренировкам после травмы

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала вернулся к тренировкам после травмы. 27-летний аргентинец опубликовал фото тренировочного процесса в "Инстаграм" и написал, что ждёт возвращения на поле.

Напомним, Дибала получил повреждение левого колена 10 января в матче 17-го тура Серии А с "Сассуоло". Он может вернуться на поле уже 9 февраля, когда "Ювентусу" предстоит сыграть ответный полуфинальный матч Кубка Италии с "Интером".

В нынешнем сезоне Дибала провёл за "старую синьору" 16 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.