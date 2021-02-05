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Дибала приступил к тренировкам после травмы
Уже в ближайших матчах игрок может выйти на поле
Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала вернулся к тренировкам после травмы. 27-летний аргентинец опубликовал фото тренировочного процесса в "Инстаграм" и написал, что ждёт возвращения на поле.
Напомним, Дибала получил повреждение левого колена 10 января в матче 17-го тура Серии А с "Сассуоло". Он может вернуться на поле уже 9 февраля, когда "Ювентусу" предстоит сыграть ответный полуфинальный матч Кубка Италии с "Интером".
В нынешнем сезоне Дибала провёл за "старую синьору" 16 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.
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