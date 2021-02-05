  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Дибала приступил к тренировкам после травмы
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дибала приступил к тренировкам после травмы

Италия
(1 голосов)

Уже в ближайших матчах игрок может выйти на поле

Дибала приступил к тренировкам после травмы
Новина українською

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала вернулся к тренировкам после травмы. 27-летний аргентинец опубликовал фото тренировочного процесса в "Инстаграм" и написал, что ждёт возвращения на поле.

Напомним, Дибала получил повреждение левого колена 10 января в матче 17-го тура Серии А с "Сассуоло". Он может вернуться на поле уже 9 февраля, когда "Ювентусу" предстоит сыграть ответный полуфинальный матч Кубка Италии с "Интером".

В нынешнем сезоне Дибала провёл за "старую синьору" 16 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Пауло Дибала
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...