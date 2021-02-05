COVID-19 продолжает мешать Гаттузо. Кулибали не поможет Наполи в ближайших матчах

Ключевой защитник "Наполи" Калиду Кулибали пропустит несколько матчей.

Как сообщил сегодня Дженнаро Гаттузо - у сенегальца диагностирован COVID-19. У Кулибали нет никаких симптомов, но ближайшее время он проведет дома на самоизоляции.