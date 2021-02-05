Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
COVID-19 продолжает мешать Гаттузо. Кулибали не поможет Наполи в ближайших матчах
Рино будет зол
Ключевой защитник "Наполи" Калиду Кулибали пропустит несколько матчей.
Как сообщил сегодня Дженнаро Гаттузо - у сенегальца диагностирован COVID-19. У Кулибали нет никаких симптомов, но ближайшее время он проведет дома на самоизоляции.
Читайте также"Будем готовиться к ответному матчу". Гаттузо и Гасперини – о ничье между Наполи и Аталантой в Кубке Италии
Стоит напомнить, что не так давно от коронавируса излечился 70-миллионый
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Милан интересуется игроком Шахтера
- Легионер Динамо: Путь в донецкий клуб для меня закрыт
- Свитолина уступает Мертенс в четвертьфинале турнира в Мельбурне
- Ливерпуль подписал двух центрбеков, Мустафи будет спасать Шальке от вылета. Онлайн последнего дня трансферного окна
- Сексуальная девушка-хирург футболиста, который вчера променял Милан на Лацио. ФОТО
- Великолепная девушка одноклубника Зинченко, которая борется за окружающую среду. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...