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COVID-19 продолжает мешать Гаттузо. Кулибали не поможет Наполи в ближайших матчах

Италия
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COVID-19 продолжает мешать Гаттузо. Кулибали не поможет Наполи в ближайших матчах
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Ключевой защитник "Наполи" Калиду Кулибали пропустит несколько матчей.

Как сообщил сегодня Дженнаро Гаттузо - у сенегальца диагностирован COVID-19. У Кулибали нет никаких симптомов, но ближайшее время он проведет дома на самоизоляции.

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Стоит напомнить, что не так давно от коронавируса излечился 70-миллионый нападающий "Наполи".

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В статье: Наполи (Неаполь) Калиду Кулибали
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