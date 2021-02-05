Не Джеко. Фонсека сказал, кто будет капитаном Ромы в матче против Ювентуса

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека дал свой комментарий перед матчем против "Ювентуса".

"Мы идем выше соперника в таблице, но я не люблю подобные сравнения. "Ювентус" - великолепная команда с отличным тренером. Сейчас они уверенны в себе.

Джеко? Я не скажу ничего кроме того, что вы и так знаете. Эдин сейчас тренируется, но капитаном в ближайшей игре будет Брайан Кристанте", - заявил португалец.

Напомним, что между Фонсекой и Джеко недавно случился конфликт - форвард запрашивал трансфер, но остался в Риме.