Италия
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Не Джеко. Фонсека сказал, кто будет капитаном Ромы в матче против Ювентуса
Босниец уже тренируется
Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека дал свой комментарий перед матчем против "Ювентуса".
"Мы идем выше соперника в таблице, но я не люблю подобные сравнения. "Ювентус" - великолепная команда с отличным тренером. Сейчас они уверенны в себе.
Джеко? Я не скажу ничего кроме того, что вы и так знаете. Эдин сейчас тренируется, но капитаном в ближайшей игре будет Брайан Кристанте", - заявил португалец.
Напомним, что между Фонсекой и Джеко недавно случился конфликт - форвард запрашивал трансфер, но остался в Риме.
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