Италия
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Гасперини: Второй полуфинал с Наполи важнее ближайшего матча Серии А
Расставил приоритеты
Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини уверен, что ответный матч против "Наполи" в кубке Италии важнее ближайшею игры Серии А против "Торино".
"Матч в среду будет иметь большее значение. У "Аталанты" есть реальный шанс оказаться в финале кубка Италии. Это приоритет. Но мы не забываем и о "Торино", с которым сыграем в субботу", - заявил Гасперини.
Отметим, что завтра за "Аталанту" может дебютировать
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