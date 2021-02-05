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Гасперини: Второй полуфинал с Наполи важнее ближайшего матча Серии А

Италия
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Расставил приоритеты

Гасперини: Второй полуфинал с Наполи важнее ближайшего матча Серии А
UA-Футбол
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Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини уверен, что ответный матч против "Наполи" в кубке Италии важнее ближайшею игры Серии А против "Торино".

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"Матч в среду будет иметь большее значение. У "Аталанты" есть реальный шанс оказаться в финале кубка Италии. Это приоритет. Но мы не забываем и о "Торино", с которым сыграем в субботу", - заявил Гасперини.

Отметим, что завтра за "Аталанту" может дебютировать Виктор Коваленко.

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В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо)
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