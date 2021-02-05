Гасперини: Второй полуфинал с Наполи важнее ближайшего матча Серии А

Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини уверен, что ответный матч против "Наполи" в кубке Италии важнее ближайшею игры Серии А против "Торино".

"Матч в среду будет иметь большее значение. У "Аталанты" есть реальный шанс оказаться в финале кубка Италии. Это приоритет. Но мы не забываем и о "Торино", с которым сыграем в субботу", - заявил Гасперини.