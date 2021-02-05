Пирло: В игре против Ромы нельзя допускать ошибки - это одна из лучших команд Италии

Наставник "Ювентуса" Андреа Пирло дал свой комментарий перед завтрашним матчем против "Ромы".

"Это будет матч против одной из лучших команд в Италии. По моему мнению, сейчас они играют в лучший футбол в Серии А.

В Риме много хороших игроков и нам нужно будет идеально использовать свои моменты. "Ювентусу" нельзя допускать ошибок", - заявил Пирло.

Отметим, что "Рома" на одно очко опережает чемпиона Италии в таблице - команда Фонсека провела на матч больше.