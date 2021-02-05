Италия
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Пирло: В игре против Ромы нельзя допускать ошибки - это одна из лучших команд Италии
Фонсека оценит
Наставник "Ювентуса" Андреа Пирло дал свой комментарий перед завтрашним матчем против "Ромы".
"Это будет матч против одной из лучших команд в Италии. По моему мнению, сейчас они играют в лучший футбол в Серии А.
В Риме много хороших игроков и нам нужно будет идеально использовать свои моменты. "Ювентусу" нельзя допускать ошибок", - заявил Пирло.
Отметим, что "Рома" на одно очко опережает чемпиона Италии в таблице - команда Фонсека провела на матч больше.
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