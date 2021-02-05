Серия А. Правильное гостевое выступление Интера

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Интер" 0:2

Голы: Барелла 31, Перишич 52

"Фиорентина": Драговски, Кварта, Х. Пеццелла, Игор, Венути (Малькюи 73), Амрабат, Бонавентура, Валеро (Куаме 46), Бираги (Баррека 84), Эйссерик (Пулгар 73), Влахович (Кокорин 74)

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Бастони, Хакими, Брозович, Барелла, Видаль (Гальярдини 46), Перишич (Дармиан 80), Лукаку (Пинамонти 88), Алексис Санчес (Лаутаро Мартинес 62)

Предупреждения: Амрабат 60, Кварта 75, Пулгар 81 - Перишич 42

Главный арбитр: Федерико Ла Пенна

Посреди серии тяжелейших матчей - дважды против "Ювентуса" в Кубке, "Лацио" и "Милана" в лиге - выезд "Интера" во Флоренцию казался даже отдушиной. Хотя такой не был. Флорентийцы не проиграли этому сопернику в шести предыдущих домашних матчах в лиге, постоянно забивали. В нынешнем сезоне в Милане на 84-ой минуте вели со счётом 3:2 и лишь затем уступили, 13-го января во Флоренции в Кубке держали ничью до 119-ой минуты. Их тренер Чезаре Пранделли признавал любовь к работе без мяча и контратакам. Очень перспективно против миланцев. Впрочем, они спокойно справились.

"Интер" играл как и нужно в гостях. Он начал супермоментом Бареллы, попавшего во вратаря, давил в первые полчаса с 64-ю процентами владения мячом. Как всегда, мало создавал в позиционной атаке, проиграл тайм по ударам по воротам. Но интенсивность и старание в итоге принесли плоды. Во время розыгрыша углового мяч попал к Барелле, и Николo блестяще закрутил с 20-ти метров. После этого хозяева доминировали. Гости отбились благодаря двум суперсейвам Хандановича, пальцами в перекладину от Бонавентуры и ногой от добивания Бираги. А в контратаке Лукаку головой чуть не попал.

Второй тайм также начался отлично для гостей. Классная комбинация на правом фланге отправила Хакими в прорыв, а тот легко прострелил на Перишича. После чего оставалось лишь удержать победу. Да, для нынешнего "Интера" и такая задача нелегка. Но уж точно нелёгкой была задача соперника, 18-ой команды лиги по забитым. Ей даже не удалось организовать осаду как следует. А Перишич мог повторить гол Бареллы в тех же условиях. Драговски потащил. Потащил поляк и удар головой Лукаку. Бастони головой не попал после ошибки вратаря. Доводили матч до победы миланцы также правильно.

В предыдущих семи матчах лиги "Интер" не уступал "Фиорентине", но чаще играл вничью, чем побеждал. В целом с начала года в лиге он не побеждал в гостях (три матча). Поэтому эта уверенная победа - хороший знак для него. Подопечные Антонио Конте выходят на первое место. А подопечным Пранделли без Франка Рибери, Гаэтано Кастровилли и Николы Миленковича было слишком тяжело.