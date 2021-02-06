Неугомонные Барелла и Хакими. Фиорентина – Интер 0:2. Обзор матча

"Интер" как минимум временно вырвался в лидера Серии А, обыграв "Фиорентину" (0:2) в выездном поединке 21-го тура.

Таким образом на счету "нерадзурри" стало 47 очков против 46 у соседей из "Милана".

"Фиорентина" - "Интер" 0:2

Голы: Барелла 31, Перишич 52

"Фиорентина": Драговски, Кварта, Х. Пеццелла, Игор, Венути (Малькюи 73), Амрабат, Бонавентура, Валеро (Куаме 46), Бираги (Баррека 84), Эйссерик (Пулгар 73), Влахович (Кокорин 74)

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Бастони, Хакими, Брозович, Барелла, Видаль (Гальярдини 46), Перишич (Дармиан 80), Лукаку (Пинамонти 88), Алексис Санчес (Лаутаро Мартинес 62)

Предупреждения: Амрабат 60, Кварта 75, Пулгар 81 - Перишич 42