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Фонсека: Пирло сделал Ювентус более динамичным и интенсивным
Наставник высказался перед центральной игрой тура
Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека высказался перед матчем с "Ювентусом".
"Ювентус – очень хорошая команда с отличным тренером. Они немного изменили стиль в сравнении со стартом сезона. У них было немного времени, чтобы поработать с новым тренером, и теперь они играют с большей интенсивностью и динамикой. Также у них хватает индивидуально талантливых игроков.
Мы тоже в хорошей форме. Мы выиграли две последние игры, которые были важны для нас, и это вселяет в команду уверенность.
Джеко? Всё в порядке. Он хорошо тренировался на этой неделе, но капитаном будет Кристанте", – цитирует наставника пресс-служба лиги.
Матч "Ювентус" – "Рома" пройдёт сегодня. Начало встречи в 19:00.
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