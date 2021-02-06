Фонсека: Пирло сделал Ювентус более динамичным и интенсивным

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека высказался перед матчем с "Ювентусом".

"Ювентус – очень хорошая команда с отличным тренером. Они немного изменили стиль в сравнении со стартом сезона. У них было немного времени, чтобы поработать с новым тренером, и теперь они играют с большей интенсивностью и динамикой. Также у них хватает индивидуально талантливых игроков.

Мы тоже в хорошей форме. Мы выиграли две последние игры, которые были важны для нас, и это вселяет в команду уверенность.

Джеко? Всё в порядке. Он хорошо тренировался на этой неделе, но капитаном будет Кристанте", – цитирует наставника пресс-служба лиги.