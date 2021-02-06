  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Фонсека: Пирло сделал Ювентус более динамичным и интенсивным
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фонсека: Пирло сделал Ювентус более динамичным и интенсивным

Италия
(1 голосов)

Наставник высказался перед центральной игрой тура

Фонсека: Пирло сделал Ювентус более динамичным и интенсивным
Новина українською

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека высказался перед матчем с "Ювентусом".

"Ювентус – очень хорошая команда с отличным тренером. Они немного изменили стиль в сравнении со стартом сезона. У них было немного времени, чтобы поработать с новым тренером, и теперь они играют с большей интенсивностью и динамикой. Также у них хватает индивидуально талантливых игроков.

Мы тоже в хорошей форме. Мы выиграли две последние игры, которые были важны для нас, и это вселяет в команду уверенность.

Джеко? Всё в порядке. Он хорошо тренировался на этой неделе, но капитаном будет Кристанте", – цитирует наставника пресс-служба лиги.

Матч "Ювентус" – "Рома" пройдёт сегодня. Начало встречи в 19:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андреа Пирло Ювентус (Турин) Рома (Рим) Паулу Фонсека
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...