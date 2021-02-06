  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Златана не накажут за расизм из-за слов в сторону Лукаку
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Златана не накажут за расизм из-за слов в сторону Лукаку

Италия
(2 голосов)

Скорее швед вынесет приговор суду

Златана не накажут за расизм из-за слов в сторону Лукаку
Новина українською

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович дал показания в суде на счет якобы расистских оскорблений в схватке с Лукаку в четвертьфинальном поединке Кубка Италии между "росонери" и "нерадзури". Он объяснил значение своих слов, и не будет привлечен к ответственности. Об этом сообщает Football Italia.

Следователи требовали объяснений выражения шведа о вуду и маму бельгийца, однако Златан сказал, что слова строятся на конкретном случае, а не принадлежности Лукаку к африканскому происхождению. Дело в том, что акционер "Эвертона" Фархад Мошири в 2017 году заявил, что Ромелу отказался подписать новый контракт с "ирисками", потому что его мама во время паломничества в Африке с помощью куклы вуду узнала, что нужно переходить в "Челси". Однако бельгиец тогда выбрал "Манчестер Юнайтед".

Обвинение Ибрагимовича в расизме началось из-за заявлений итальянских СМИ, ведь из-за хорошей акустики на стадионе было слышно все слова. Но ни Лукаку, ни "Интер" не требовали от шведа объяснений на счет данной ситуации. Также и сам Златан отрицает проявление расизма в своей словах.

Из-за этой схватки в конце первого тайма оба игрока получили по желтой карточке. Напомним, что во втором половине встречи Ибрагимович записал в свой пассив еще одно предупреждение и был удален с поля на 58-й минуте. После этого "Интер" забил дважды и прошел в полуфинал Кубка Италии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Златан Ибрагимович Ромелу Лукаку Серия А Интер (Милан) Милан
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Italia

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Acsakal (Kharkov)
06.02.2021 в 15:15
Цікавий поворот.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...