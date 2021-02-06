Златана не накажут за расизм из-за слов в сторону Лукаку

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович дал показания в суде на счет якобы расистских оскорблений в схватке с Лукаку в четвертьфинальном поединке Кубка Италии между "росонери" и "нерадзури". Он объяснил значение своих слов, и не будет привлечен к ответственности. Об этом сообщает Football Italia.

Следователи требовали объяснений выражения шведа о вуду и маму бельгийца, однако Златан сказал, что слова строятся на конкретном случае, а не принадлежности Лукаку к африканскому происхождению. Дело в том, что акционер "Эвертона" Фархад Мошири в 2017 году заявил, что Ромелу отказался подписать новый контракт с "ирисками", потому что его мама во время паломничества в Африке с помощью куклы вуду узнала, что нужно переходить в "Челси". Однако бельгиец тогда выбрал "Манчестер Юнайтед".

Обвинение Ибрагимовича в расизме началось из-за заявлений итальянских СМИ, ведь из-за хорошей акустики на стадионе было слышно все слова. Но ни Лукаку, ни "Интер" не требовали от шведа объяснений на счет данной ситуации. Также и сам Златан отрицает проявление расизма в своей словах.

Из-за этой схватки в конце первого тайма оба игрока получили по желтой карточке. Напомним, что во втором половине встречи Ибрагимович записал в свой пассив еще одно предупреждение и был удален с поля на 58-й минуте. После этого "Интер" забил дважды и прошел в полуфинал Кубка Италии.