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При счете 0:3. Белотти покатил мяч сопернику вместо исполнения штрафного, посчитав решение арбитра неправильным
Свой гол он нашел позже
Интересная ситуация произошла в матче "Аталанты" и "Торино". В центре событий оказался капитан "быков" Андреа Белотти.
На подходе к штрафной соперника он свалился на газон, за что арбитр назначил стандарт. Более того, желтую карточку получил защитник "Аталанты" Ромеро.
Белотти сразу указал, что никакого фола не было, а после назначения штрафного просто отдал мяч вратарю соперника. Самое интересное, что его команда на тот момент проигрывала 0:3.
Amazing game and FairPlay in Atalanta-Turin game. 3-2 for now. Congrats to Belotti #fairplay #Atalanta #Turin #Football pic.twitter.com/mHiAnJ9YDm— Alberto (@Amazinglearner) February 6, 2021
Белотти смог забить немного позже, а на перерыв "Аталанта" ушла ведя в счете 3:2.
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