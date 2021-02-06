При счете 0:3. Белотти покатил мяч сопернику вместо исполнения штрафного, посчитав решение арбитра неправильным

Интересная ситуация произошла в матче "Аталанты" и "Торино". В центре событий оказался капитан "быков" Андреа Белотти.

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На подходе к штрафной соперника он свалился на газон, за что арбитр назначил стандарт. Более того, желтую карточку получил защитник "Аталанты" Ромеро.

Белотти сразу указал, что никакого фола не было, а после назначения штрафного просто отдал мяч вратарю соперника. Самое интересное, что его команда на тот момент проигрывала 0:3.

Белотти смог забить немного позже, а на перерыв "Аталанта" ушла ведя в счете 3:2.