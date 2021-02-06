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При счете 0:3. Белотти покатил мяч сопернику вместо исполнения штрафного, посчитав решение арбитра неправильным

Италия
(5 голосов)

Свой гол он нашел позже

При счете 0:3. Белотти покатил мяч сопернику вместо исполнения штрафного, посчитав решение арбитра неправильным
UA-Футбол
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Интересная ситуация произошла в матче "Аталанты" и "Торино". В центре событий оказался капитан "быков" Андреа Белотти.

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На подходе к штрафной соперника он свалился на газон, за что арбитр назначил стандарт. Более того, желтую карточку получил защитник "Аталанты" Ромеро.

Белотти сразу указал, что никакого фола не было, а после назначения штрафного просто отдал мяч вратарю соперника. Самое интересное, что его команда на тот момент проигрывала 0:3.

Белотти смог забить немного позже, а на перерыв "Аталанта" ушла ведя в счете 3:2.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Торино (Турин) Андреа Белотти
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(5 голосов)
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Комментарии (4)
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аалекс ( Крым)
06.02.2021 в 18:07
Респектище!!!
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0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
06.02.2021 в 17:43
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+2
0
avatar
IM-RM-DK (Miami)
06.02.2021 в 17:28
Вот совсем другое дело адриано,который играл за даунецкую помойку))
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+3
-2
янковский ян (Запорожье)
06.02.2021 в 17:13
Клас. Много надо мужества чтобы так сделать. Одно дело ты выигрываешь 3:0 другое проигрываешь. Значит пацан не боится раздевалки)
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+4
0


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