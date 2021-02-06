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Серия А. Аталанта слишком много думала, осторожничала и доигралась

Италия
(1 голосов)

Упустила 3:0

Серия А. Аталанта слишком много думала, осторожничала и доигралась
Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською
Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Торино" 3:3

Голы: Иличич 15, Гозенс 19, Муриэль 21 - Белотти 42, Бремер 45+1, Бонаццоли 84

Нереализованный пенальти: Белотти 42 (вратарь)

"Аталанта": Голлини, Толой, Ромеро, Паломино, Руджери (Джимсити 46), Де Роон, Пессина (Пашалич 85), Гозенс, Малиновский (Ламмерс 78), Иличич (Миранчук 58), Муриэль (Д. Сапата 58)

"Торино": Сиригу, Иццо, Нкулу, Бремер, Синго (Верди 72), Лукич (Базелли 55), Мандрагора, Ринкон (Гояк 81), Мурру (Ансальди 55), Дзадза (Бонаццоли 81), Белотти

Предупреждения: Паломино 41, Пашалич 86, Толой 87 - Дзадза 24, Нкулу 27

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Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

"Сассуоло" - "Специя" 1:2

Голы: Капуто 25 - Эрлич 39, Гьяси 78

"Сассуоло": Консильи, Мулдур, Марлон, Д. Феррари, Рожерио, Обьянг (Маньянелли 82), Локателли, Траоре (Дефрель 64), Джуричич (Берарди 64), Бога (Хараслин 39, Распадори 82), Капуто

"Специя": Проведель, Виньяли, Терци (Исмаили 53), Эрлич, С. Бастони, Сена (Акампора 90), М. Риччи, Маджоре (Шабо 90), Верде (Фариас 63), Агудело, Гьяси

Предупреждения: Локателли 79, Д. Феррари 86 - С. Бастони 31, Эрлич 69, Виньяли 90+1

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В статье: Аталанта (Бергамо) Серия А Торино (Турин)
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Комментарии (3)
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adidas77 (Cумы)
06.02.2021 в 18:03
Их место, середина таблицы серии А!Уже там 2 наших игрока, но от этого никогда не стану за них болеть.Душа не лежит!
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download1 (huyersk)
06.02.2021 в 18:03
На Руслана не грають, а самому бiгати за м'ячем - статус не дозволяе.. Вилився з колективу ?
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adidas77 (Cумы)
06.02.2021 в 18:04
Если бы он ещё на своей позиции играл!Дело не в Малиновском, Гасперини ни его тренер совершенно.
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