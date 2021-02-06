Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Серия А. Аталанта слишком много думала, осторожничала и доигралась
Упустила 3:0
Бергамо. "Гевисс Стадиум" "Аталанта" - "Торино" 3:3 Голы: Иличич 15, Гозенс 19, Муриэль 21 - Белотти 42, Бремер 45+1, Бонаццоли 84 Нереализованный пенальти: Белотти 42 (вратарь) "Аталанта": Голлини, Толой, Ромеро, Паломино, Руджери (Джимсити 46), Де Роон, Пессина (Пашалич 85), Гозенс, Малиновский (Ламмерс 78), Иличич (Миранчук 58), Муриэль (Д. Сапата 58) "Торино": Сиригу, Иццо, Нкулу, Бремер, Синго (Верди 72), Лукич (Базелли 55), Мандрагора, Ринкон (Гояк 81), Мурру (Ансальди 55), Дзадза (Бонаццоли 81), Белотти Предупреждения: Паломино 41, Пашалич 86, Толой 87 - Дзадза 24, Нкулу 27 =========== Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум" "Сассуоло" - "Специя" 1:2 Голы: Капуто 25 - Эрлич 39, Гьяси 78 "Сассуоло": Консильи, Мулдур, Марлон, Д. Феррари, Рожерио, Обьянг (Маньянелли 82), Локателли, Траоре (Дефрель 64), Джуричич (Берарди 64), Бога (Хараслин 39, Распадори 82), Капуто "Специя": Проведель, Виньяли, Терци (Исмаили 53), Эрлич, С. Бастони, Сена (Акампора 90), М. Риччи, Маджоре (Шабо 90), Верде (Фариас 63), Агудело, Гьяси Предупреждения: Локателли 79, Д. Феррари 86 - С. Бастони 31, Эрлич 69, Виньяли 90+1
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Комментарии (3)
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adidas77 (Cумы)
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download1 (huyersk)
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adidas77 (Cумы)
06.02.2021 в 18:04
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