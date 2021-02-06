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Отыграли три мяча. Аталанта - Торино 3:3. Видео голов и обзор матча

Италия
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Туринцы показали свой характер

Отыграли три мяча. Аталанта - Торино 3:3. Видео голов и обзор матча
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В рамках 21-го тура чемпионата Италии "Аталанта" принимала "Торино" в Бергамо. Хозяева быстро оторвались от соперника, забив трижды уже к середине первого тайма. Однако подопечные Давиде Никола не сдались и успели до конца матча отквитать три гола. Кроме фейерии мячей игроки обеих команд дважды попадали в каркас ворот.

"Аталанта" - "Торино" 3:3

Голы: Иличич 15, Госенс 19, Муриель 21 - Белотти 42, Бремер 45+1, Бонаццоли 84

Вашему вниманию представляем видеообзор матча:

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В статье: Аталанта (Бергамо) Серия А Руслан Малиновский Торино (Турин)
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