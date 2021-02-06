Италия
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Отыграли три мяча. Аталанта - Торино 3:3. Видео голов и обзор матча
Туринцы показали свой характер
В рамках 21-го тура чемпионата Италии
"Аталанта" - "Торино" 3:3
Голы: Иличич 15, Госенс 19, Муриель 21 - Белотти 42, Бремер 45+1, Бонаццоли 84
Вашему вниманию представляем видеообзор матча:
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