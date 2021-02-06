Серия А. Ювентус - Рома 2:0. Фонсека вновь беспомощен против гранда

Турин. "Алльянц Стадиум"

: Криштиану Роналду 13, Ибаньес 70 (автогол)

": Щесны, Данило, Бонуччи (Демираль 86), Кьеллини, Алекс Сандро (Де Лихт 86), Артур, Рабио, МакКенни (Куадрадо 65), Кьеза (Бернардески 82), Криштиану Роналду, Мората (Кулушевски 65)

": Пау Лопес, Ибаньес, Манчини, Кумбулла, Карсдорп (Б. Перес 76), Верету, Вильяр (Диавара 62), Кристанте (К. Перес 63), Спинаццола, Мхитарян, Майораль (Джеко 63)

: Артур 37, Криштиану Роналду 62 - Манчини 35, Кумбулла 54

Три и пять потерянных очков в лиге в 2021-ом году. По одному провалу в дерби. Одно очко в турнирной таблице. По три победы в восьми последних очных матчах в лиге. Вроде бы разница между "Ювентусом" и "Ромой" небольшая. Но не в настроении. Туринцы извлекли немалую пользу из влёта "Интеру", после него во всех турнирах победили пять раз с одним пропущенным. В том числе и тот же "Интер". А "Рома" после 0:3 от "Лацио" вылетела из Кубка и по игре, и из-за лишней замены, бушевала из-за ссоры главного тренера уже с бывшим капитаном. Разница повлияла и на результат очной встречи.

Римляне были близки и по игре. Вынужденный из-за травм Лоренцо Пеллегрини и Педро переход на 3-5-2 принёс им 57 процентов владения мячом в первом тайме. Одном из наиболее пассивных в исполнении туринцев в сезоне. Зато лучшая оборона лиги работала отлично против волн прострелов и угловых. Чуть не попали лишь Кристанте дальним ударом и Манчини ударом головой. Криштиану Роналду создал больше. Он и бильярдно покатил мяч в угол с 17-ти метров после прорыва Сандро слева и скидки Мораты. Он попадал в перекладину (через ногу Кумбуллы) и во вратаря из центра штрафной с длинных забросов.

Во втором тайме "Ювентус" лишь немного отодвинул игру от своих ворот. И успокоил темп. Сохраняя игру почти без ударов по воротам. Это он считал достаточным для комфортного удержания преимущества. В эры Антонио Конте и Массимилиано Аллегри такой план срабатывал десятки раз. Сработал и сегодня. Дальние удары Мхитаряна и Карлеса Переса Щесны чётко взял. Замена Андреа Пирло сработала лучше. Куадрадо блестяще отдал вразрез, Кулушевски прострелил справа, и Ибаньес замкнул в свои ворота. После чего лишь несколько "кроссов" пролетели близко к воротам Щесны. Их не достали.

"Ювентус" одерживает десятую победу в 11-ти матчах во всех турнирах в 2021-ом году. "Рому" же побеждает в Турине в девятый раз в последних десяти. Причём почти все победы над "джаллоросси" состоялись по одному и тому же сценарию, в том же стиле. Таком, как сегодня. Уже в предыдущих турах говорили о возвращении "бьянконери" к организованности, жёсткости и победной скуке лучших времён Аллегри. Сегодня же нам будто включили запись матча 2017-го, 2018-го года. А "Рома"? Ключи к грандам Паулу Фонсека так и нашёл. В 19-ти матчах против них набраны лишь 16 очков.