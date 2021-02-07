Мастер-класс Роналду. Ювентус - Рома 2:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Ювентус - Рома, которые встречались в 21-м туре итальянской Серии А. Уже на 13-й минуте Старая Синьора повела в счете - эффектный гол удался Криштиану Роналду. Португалец принял мяч на линии штрафной одной ногой, а в следующее мгновение нанес удар другой почти без замаха. Он мог и еще забить, но Рому спасали перекладина, вратарь, а во втором тайме переправить мяч в пустые ворота ему помешал Ибаньес. Правда, защитник Ромы сделал это вместо Криштиану - автогол. Ювентус после этой победы поднялся на третью строчку, потеснив раз Рому.

Серия А. 21-й тур

Ювентус - Рома 2:0

Голы: Роналду 13 Ибаньес 69 аг.