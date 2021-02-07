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Мастер-класс Роналду. Ювентус - Рома 2:0. Видео голов и обзор матча

Италия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Ювентус - Рома, 6 февраля 2021, Серия А

Мастер-класс Роналду. Ювентус - Рома 2:0. Видео голов и обзор матча
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Вашему вниманию видео обзор матча Ювентус - Рома, которые встречались в 21-м туре итальянской Серии А. Уже на 13-й минуте Старая Синьора повела в счете - эффектный гол удался Криштиану Роналду. Португалец принял мяч на линии штрафной одной ногой, а в следующее мгновение нанес удар другой почти без замаха. Он мог и еще забить, но Рому спасали перекладина, вратарь, а во втором тайме переправить мяч в пустые ворота ему помешал Ибаньес. Правда, защитник Ромы сделал это вместо Криштиану - автогол. Ювентус после этой победы поднялся на третью строчку, потеснив раз Рому.

Серия А. 21-й тур
Ювентус - Рома 2:0
Голы: Роналду 13 Ибаньес 69 аг.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Рома (Рим)
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