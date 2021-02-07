Серия А. Беневенто и Сампдория остаются середняками

Беневенто. "Чиро Вигорито"

"Беневенто" - "Сампдория" 1:1

Голы: Капрари 55 - Кейта Бальде 80

"Беневенто": Монтипо, Депаоли, Глик, Туя (Кальдирола 83), Барба, Ионицэ, Скьяттарелла, Импрота (Фулон 75), Р. Инсинье (Виола 67), Капрари (Сау 75), Лападула (Де Серио 83)

"Сампдория": Аудеро, Берешински, Тонелли (Йошида 64), О. Колли, Ауджелло, Кандрева (Дамсгор 64), Торсби (Верре 77), Адриен Силва (Экдаль 77), Янкто, Торрегросса (Квальярелла 78), Кейта Бальде

Предупреждения: Туя 14, Импрота 31, Депаоли 41, Ионицэ 70 - Адриен Силва 6, Тонелли 48

Два середняка. Далёкие от зоны вылета, но всё ещё не догнавшие "Сассуоло" и "Верону". Больше радующиеся отдалению от опасности, чем возможности побороться за место в Топ-10. "Беневенто" в четырёх последних матчах набрал одно очко, трижды пропустив по четыре мяча. Дома набрал лишь девять из 22-ух своих очков. Поэтому желал прежде всего отыграть осторожно. Ну а "Сампдория" Клаудио Раньери осторожна от природы. Она чередует победы с поражениями, в предыдущем матче уступила "Ювентусу". И ныне спешить не собиралась. Потому логично, что начиналось всё медленно.

В первом тайме "Дория" была более заметной, с 7:2 по ударам по воротам, 61:39 по владению мячом. Торсби и Торрегросса должны были пробивать сильно в упор, а не катить вратарю. Лишь в концовке Монтипо отбил хороший удар Кейты с линии штрафной. И тогда хозяева завелись. Берешински отчаянно заблокировал удар Капрари оттуда же. В начале второго тайма Капрари никто не блокировал - он просто не попал с 11-ти метров. А затем арендованный у "Сампдории" игрок попал. Точнее, Аудеро отбил удар с острого угла плохо. На 63-ей минуте ему ещё и пришлось ногой отбивать удар Лападулы.

Гости пытались вернуться, Монтипо отбил удар Янкто. Хозяева пытались добить. Аудеро пришлось отбивать два опасных удара Лападулы. И в итоге удача улыбнулась "Сампдории". Дамсгор прошёл по левому флангу и выложил чуть назад Кейте Бальде. Что хотя бы принесло ей первую ничью после 11-ти матчей лишь с победами и поражениями.

Справедливый результат в матче равных команд оставляет их на месте.