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Ибрагимович забил 500-й гол в клубной карьере

Италия
(1 голосов)

Швед продолжает удивлять

Ибрагимович забил 500-й гол в клубной карьере
Новина українською

"Милан" принимает "Кротоне" в рамках 21-го тура Серии А. 39-летний нападающий "росонери" Златан Ибрагимович отличился на 31-й минуте встречи с передачи Рафаэля Леау. Этот гол стал для шведа 500-м в клубной карьере.

На его счету 156 голов за "ПСЖ", 82 за "Милан", 66 "Интера", 53 за "Лос-Анджелес Гэлэкси", 48 за "Аякс", 29 "Манчестер Юнайтед", 26 за "Ювентус", 22 за “Барселону” и 18 за "Мальме".

Также в активе нападающего 62 мяча за сборную Швеции.

Этот гол стал для Златана 13-м в текущем чемпионате. По этому показателю он сравнялся с Чиро Иммобиле. Впереди них расположились Ромелу Лукаку (14) и Криштиану Роналду (16).

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В статье: Златан Ибрагимович Серия А Милан
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Комментарии (4)
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Po4eson (Одесса)
07.02.2021 в 17:42
Уже 501
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0
rjhxb61@ukr.net (киев)
07.02.2021 в 17:30
Считаю, что лучший гол в карьере Ибрагимович забил в падении через себя примерно с 25 метров от угла правой штрафной площадки в совершенном цейтноте в ворота англичан осенью 2012 года. В долю секунды принял единственно правильное решение и ох@етительно его исполнил.
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+1
0
Po4eson (Одесса)
07.02.2021 в 17:29
Красавчик
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0
0
avatar
genpet (Николаев)
07.02.2021 в 17:27
И не сомневался! Только Великим это по силам
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0
0


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