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Ибрагимович забил 500-й гол в клубной карьере
Швед продолжает удивлять
"Милан" принимает "Кротоне" в рамках 21-го тура Серии А. 39-летний нападающий "росонери" Златан Ибрагимович отличился на 31-й минуте встречи с передачи Рафаэля Леау. Этот гол стал для шведа 500-м в клубной карьере.
На его счету 156 голов за "ПСЖ", 82 за "Милан", 66 "Интера", 53 за "Лос-Анджелес Гэлэкси", 48 за "Аякс", 29 "Манчестер Юнайтед", 26 за "Ювентус", 22 за “Барселону” и 18 за "Мальме".
Также в активе нападающего 62 мяча за сборную Швеции.
Этот гол стал для Златана 13-м в текущем чемпионате. По этому показателю он сравнялся с Чиро Иммобиле. Впереди них расположились Ромелу Лукаку (14) и Криштиану Роналду (16).
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