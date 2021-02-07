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Пиоли после разгрома Кротоне: Мы довольны, но еще слишком рано заглядывать в таблицу

Италия
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Наставник "дьяволов" подвел итоги разгромной победы

Пиоли после разгрома Кротоне: Мы довольны, но еще слишком рано заглядывать в таблицу
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Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал разгромную победу над "Кротоне" в матче 21-го тура итальянской Серии А.

"Команда правильно сделала, что поверила в определенный тип футбола, потому что игра была непростая. "Милан" заслужил победу. Наша мотивация должна быть в том, чтобы выигрывать в каждом матче. Мы осознаем свои возможности, так что мы довольны победами, но еще слишком рано заглядывать в таблицу. Нужно идти от матча к матчу и понимать, что впереди нас ждут тяжелые времена с учетом Лиги Европы и матчами каждые три дня.

Серия А – очень сбалансированная лига, много клубов находятся рядом в пределах нескольких очков. Я продолжаю считать, что первая семерка может побороться за скудетто или места в Лиге чемпионов".

Также наставник "россонери" оценил игру Златана Ибрагимовича.

"Мы не удивлены. Златан – чемпион, мы видим, как он тренируется. Сложно поддерживать такую форму – когда он в форме и начинает матч в старте, он почти всегда делает дубль, но он таков. Златан всем доволен в "Милане". Самое лучшее в "Милане" – то, что игроки счастливы. "Милан" – большой клуб, все хотят преуспеть. Это правильно, что Златан продолжает играть и делает это за нас".

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В статье: Серия А Стефано Пиоли Милан (Италия) Кротоне (Кротоне)
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Источник:
Football Italia

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