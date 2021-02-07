Пиоли после разгрома Кротоне: Мы довольны, но еще слишком рано заглядывать в таблицу

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал разгромную победу над "Кротоне" в матче 21-го тура итальянской Серии А.

"Команда правильно сделала, что поверила в определенный тип футбола, потому что игра была непростая. "Милан" заслужил победу. Наша мотивация должна быть в том, чтобы выигрывать в каждом матче. Мы осознаем свои возможности, так что мы довольны победами, но еще слишком рано заглядывать в таблицу. Нужно идти от матча к матчу и понимать, что впереди нас ждут тяжелые времена с учетом Лиги Европы и матчами каждые три дня.

Серия А – очень сбалансированная лига, много клубов находятся рядом в пределах нескольких очков. Я продолжаю считать, что первая семерка может побороться за скудетто или места в Лиге чемпионов".