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Милан - Кротоне 4:0. Обзор матча и видео голов

Италия
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"Дьяволы" громят соперника на своем поле

Милан - Кротоне 4:0. Обзор матча и видео голов
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"Милан" продолжает лидировать в итальянской Серии А. В поединке 21-го тура национального первенства "россонери" дома разгромили "Кротоне" со счетом 4:0. По дублю на свой счет в составе "россонери" записали форварды Ребич и Ибрагимович.

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Кротоне" 4:0

Голы: Ибрагимович 31, 64, Ребич 69, 70

"Милан": Д. Доннарумма, Калабрия, Томори, Романьоли, Эрнандес, Мейте, Кесси (Крунич 89), Салемакерс (Кастильехо 46), Леау (Чалханоглу 62), Ребич (Хауге 77), Ибрагимович (Манджукич 77)

"Кротоне": Кордас, Джиджи, Големич, Луперто, П. Перейра, Дзанеллато, Бенали (Эдуардо 72), Вулич (Петриччионе 78), Рисполи, Унас (Ривьер 64), Ди Кармине (Симы 78)

Предупреждения: Салемакерс 36, Романьоли 81, Калабрия 88 - Рисполи 74

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В статье: Серия А Милан (Италия) Кротоне (Кротоне)
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