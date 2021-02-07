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Милан - Кротоне 4:0. Обзор матча и видео голов
"Дьяволы" громят соперника на своем поле
"Милан" продолжает лидировать в итальянской Серии А. В поединке 21-го тура национального первенства "россонери" дома разгромили "Кротоне" со счетом 4:0. По дублю на свой счет в составе "россонери" записали форварды Ребич и Ибрагимович.
Милан. "Джузеппе Меацца"
Голы: Ибрагимович 31, 64, Ребич 69, 70
"Милан": Д. Доннарумма, Калабрия, Томори, Романьоли, Эрнандес, Мейте, Кесси (Крунич 89), Салемакерс (Кастильехо 46), Леау (Чалханоглу 62), Ребич (Хауге 77), Ибрагимович (Манджукич 77)
"Кротоне": Кордас, Джиджи, Големич, Луперто, П. Перейра, Дзанеллато, Бенали (Эдуардо 72), Вулич (Петриччионе 78), Рисполи, Унас (Ривьер 64), Ди Кармине (Симы 78)
Предупреждения: Салемакерс 36, Романьоли 81, Калабрия 88 - Рисполи 74
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