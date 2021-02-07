Серия А. Шестая победа Лацио подряд

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Кальяри" 1:0

Гол: Иммобиле 61

"Лацио": Рейна, Мусаккьо (Пароло 82), Ачерби, Раду, Лаццари (Лулич 64), Лейва (Эскаланте 82), Милинкович-Савич, Луис Альберто (Акпа-Акпро 65), Марушич, Иммобиле, Корреа (Мурики 73)

"Кальяри": Краньо, Годин, Валюкевич, Ругани, Дзаппа (Симеоне 76), Марин, Нандес, Ликояннис (Трипалделли 56), Наингголан (Перейро 84), Жоао Педро, Паволетти (Черри 84)

Предупреждения: Корреа 69, Пароло 86 - Нандес 31, Жоао Педро 82

Пять побед в лиге подряд, в том числе и громкие над "Ромой" и "Аталантой". Вера игроков в то, что вернулся уровень зимы-2020, времён борьбы за Скудетто. Соперник, идущий в зоне вылета, не побеждавший в 13-ти матчах подряд, набравший лишь одно очко в семи последних. Соперник, у которого дома выиграны девять матчей подряд, и пять подряд - на всех стадионах. Шанс в преддверии битвы с "Интером" вернуться в Топ-4. Лучший игрок января в лиге по её версии - Милинкович-Савич - в составе. Слишком часто в таких благоприятных условиях "Лацио" проваливался. Но сегодня справился.

Даже во время этой серии было заметно, что против более слабых закрытых команд "Лацио" непросто. Так было и сегодня. "Кальяри" закрылся, отдал инициативу, мяч. А римляне такое не любят. В первой четверти матча они и вовсе ничего не создали, утыкаясь в стену и банально забрасывая за неё. К концу второй общий счёт по ударам по воротам уже был 9:1, но тогда Краньо пришлось тащить лишь удар Луиса Альберто низом и Корреа под перекладину. В контратаках, не позиционных. В начале второго тайма гости заиграли смелее, с вброса аута Марин прорвался по левому флангу к вратарю.

К счастью для римлян, румын перебросил и вратаря, и ворота. Тут же включился Чиро Иммобиле, раскрутил защитника и пробил. Краньо спас. Дотянулся он до мяча и после скидки Милинковича-Савича головой. Тем не менее, Чиро удалось протолкнуть. А далее "Лацио" уже удерживал победу, полагаясь на свою оборону, мощь в отборе и спокойное владение мячом в центре поля. "Кальяри" оставили лишь с двумя ударами в створ ворот за матч. Хосе Мануэль Рейна в своём 600-ом матче в лигах Топ-5 почти не работал. Хотя на 85-ой минуте плохо прервал прострел, и Перейро должен был добивать. Не попал.

18 очков в шести последних матчах. В то время как "Рома", "Наполи", "Аталанта" набрали 9-10. Потому и удалось так быстро выйти с восьмых-девятых мест на четвёртое по очкам наравне с земляками. Даже "Интеру" будет крайне сложно остановить этот не всегда яркий, но очень мощный поход.