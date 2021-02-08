Дежа вю. Итоги 21-го тура Серии А

Фиорентина - Интер 0:2

Аталанта - Торино 3:3

Сассуоло - Специя 1:2

Ювентус - Рома 2:0

Дженоа - Наполи 2:1

Беневенто - Сампдория 1:1

Милан - Кротоне 4:0

Удинезе - Эллас Верона 2:0

Парма - Болонья 0:3

Лацио - Кальяри 1:0

"Дежа вю" буквально с французского переводится как "уже видел". Именно такие ощущения оставил 21-й тур. Гранды решили добыть победы в нём малой кровью. Почти у всех получилось, что напомнило игру "Ювентуса" в лучшие годы его доминирования в Серии А. А как раз тот гранд, который добывал большой кровью, 26-ю ударами по воротам, проиграл, причём не удивив этим никого. Не очень удивила и потеря 3:0 наиболее молодым и неопытным грандом. Побеждать на минимальной передаче нужно уметь.

В авангарде 2017-го года

В авангарде дежа вю, разумеется, шёл "Ювентус". При 3:14 по ударам по воротам и самом пассивном первом тайме в сезоне он разобрался с "Ромой" чётко, благодаря двум удачным контратакам и железной обороне. Джорджо Кьеллини играл как в лучшие годы. Криштиану Роналду нашёл идеальный удар на фоне стартового штурма соперника, во втором тайме сработали замены. Латерали - Алекс Сандро и Куадрадо - сыграли важную роль в обоих голах. А у атаки "Ромы" шансов не было. В отчёте о матче я назвал игру чемпиона "победной скукой" в стиле времён Массимилиано Аллегри. Так всё и было.

Паулу Фонсека заявил, что его команда заставила "Ювентус" обороняться. Андреа Пирло ответил ему, что в этом и состоял план. "Невозможно постоянно играть агрессивно, с высоким прессингом. Особенно - против "Ромы". Андреа начал учиться, понял, что должен уметь играть по ситуации. Его команда вновь не выдала целостный матч в атаке и центре поля, зато целостно отыграла в обороне. У неё лишь один пропущенный в шести последних матчах во всех турнирах. И именно на этом она строит свой камбек. "В таких матчах душа этой команды проявляется", - как заявил Леонардо Бонуччи.

"Рома" также вызывала чувства дежа вю. Она проиграла в гостях "Ювентусу" девятый матч из десяти последних, и вновь в привычной манере - вроде бы достойно, с попытками доминировать, но на самом деле беспомощно. Фонсека вновь неудачно выступил против гранда. У него в "Роме" лишь 16 очков в 19-ти матчах против них. Как и в Римском дерби, его команда пропустила ранний гол из-за фланговой контратаки, а далее стерильно, безыдейно пасовала, разбивая голову об стену обороны. Полное статистическое преимущество, о котором говорит Фонсека, не оправдание тактическому провалу.

Демонстрация силы

"Интер" победил в стиле другого "Ювентуса" Аллегри. Мощно сметающего более слабые команды и затем легко отдыхающего. "Фиорентину", у которой во Флоренции не выиграл шесть матчей подряд, он на этот раз убрал легко и непринуждённо. Стратегию игры на потенциально крайне сложном выезде он выстроил весьма чётко. Интенсивно давил полчаса, пока не забил. Выдержал ответный удар. В начале второго тайма, традиционно свои лучшие минуты, нашёл второй гол. А затем не отдал мяч, а наоборот - раскатывал и должен был забивать ещё. Одно из самых мощных выступлений "змей" в сезоне.

Их форварды испытывают проблемы, не забили в пятом из шести последних матчей лиги. И при этом команда вышла на 51 гол. Великолепный Николо Барелла заводил атаки и нанёс великолепный удар. Три гола и пять ассистов - уже его сезонный рекорд карьеры. Ашраф Хакими прорвался и нашёл другого латераля - Перишича. И, что даже важнее, до того слабая оборона не пропустила уже в четвёртом матче подряд. Самир Ханданович реабилитировался за неудачу в Кубке отличным двойным сейвом сразу после 1:0. Так что во Флоренции состоялась демонстрация силы. Всех линий. Команды.

Три дубля

В первом тайме "Милан" вызывал дежа вю самого себя последних месяцев. Да и последних лет. Он вновь страдал в игровом плане. Состав с двумя чистыми опорниками и тремя чистыми форвардами вновь выглядел несбалансированным в работе с мячом. Последняя команда лиги весьма успешно защищалась, не раз быстро переходила центр поля. Она создала явно больше опасных атак. Владела мячом почти на 12 процентов времени чаще. Компьютерно идеальная "стенка" Златана с Леау выглядела не связанной с реальной игрой на поле. Капитан Алессио Романьоли признал слишком медленную игру до перерыва.

Зато затем наступил второй тайм. "Милан" перестроился, поначалу лишил соперника возможности атаковать. А отсюда додавить было проще. Ибра забил не только 500-й, но и 501-й гол в своей взрослой карьере. Причём один из легчайших. Жесты после второго, обращённые к трибуне, пояснили требованием нового контракта на два года. Он такой заслуживает. Кризисный Анте Ребич разродился дублем. Причём три гола были забиты после выхода первого разыгрывающего полузащитника. Хакан Чалханоглу наконец-то вернулся и сразу же оформил два ассиста. В построении игры команды он крайне важен.

"Милан" идёт дальше. Первым.

Второй после "МанСити"

"Лацио" также победил в стиле "Ювентуса". И Симоне Индзаги, и наставник "Кальяри" Эусебио Ди Франческо прежде всего отмечали, что их команда очень мало позволила атаке соперника. Потому матч и вышел в целом некачественным, скучным. А в таком обычно индивидуальные качества игроков решают. Разван Марин не реализовал выход один-на-один. А вскоре Чиро Иммобиле затолкал мяч в ворота после скидки головой вездесущего в воздухе лучшего игрока лиги в январе по её версии Милинковича-Савича - и три очка вместе с выходом на четвёртое место в лиге по очкам у Индзаги в кармане.

Можно предъявлять "Лацио" достаточно претензий. Уже не впервые он мало предлагает в позиционной атаке. Банально забрасывает в штрафную. Создаёт лишь в контратаках. Аутсайдера, набравшего лишь одно очко в последних уже восьми матчах, нужно было побеждать гораздо увереннее. С другой стороны, вчера "орлы" всё же доминировали, держали руку на пульсе, почти не выключались. Уже не впервые отлично отзащищались. Да и какие претензии могут быть к команде, одержавшей шестую победу в лиге подряд? В 2021-ом году в лигах Топ-4 лишь "Манчестер Сити" набрал больше очков, чем она.

Фотокопии поражений

"Дженоа" также включила "Ювентус". Проиграла по ударам по воротам со счётом 4:26, по владению мячом - 34:66. Выдержала стартовый штурм, забила дважды в контратаках, затем чётко защищалась с проблемами лишь в концовке. Отличился её сверхопытный именитый форвард - Горан Пандев выдал первый дубль с 2013-го года. Давиде Баллардини остался недоволен игрой команды с мячом, считает, что она способна на большее. Должна лучше держать руку на пульсе игры. Зато результаты отличные. 17 очков в восьми матчах его каденции. Всего пять пропущенных за это время - меньше всех в лиге.

Вот только генуэзцы - не претендент на Топ-4, а недавний аутсайдер и переиграли как раз такого претендента. Что, правда, уже ничуть не удивило. "Наполи" сегодня способен проиграть кому угодно. У него уже пять поражений в последних десяти турах, и по набранным очкам в них он лишь девятый. Команда слишком мягка, лишена стержня, апатична. Вновь привезла себе голы потерями мяча возле своей штрафной. Дженнаро Гаттузо говорит о поражениях фотокопиями. Постоянно одно и то же. В атаке же она слишком увлекалась ударами издали, в штрафную начала заходить поздно и заходила редко.

Тьма, коллапс, "забыли, как играть". Беззубость, моральная усталость, постоянные ошибки. Таков итог матча от итальянских СМИ. Гаттузо всё ещё на посту.

Харакири

Игру "Аталанты" оценили словами "харакири" и "коллапс", говоря о ментальной усталости. Физическую усталость Джан Пьеро Гасперини назвал главной причиной потери 3:0. Также он указал, что ныне главная цель - полуфинал Кубка Италии, между двумя матчами которого и застрял этот. Тем не менее, потерю такого преимущества никогда нельзя простить. Особенно учитывая общую картину. За 14 месяцев бергамцы ни разу не теряли преимущество даже в два мяча. За последние 45 дней потеряли и в два, и в три. А в целом у них лишь одна победа в последних пяти матчах лиги. Опасная тенденция.

На 21-ой минуте счёт уже был 3:0 и путь к 7:0 вроде того, что было год назад, казался верным. Но вдруг в концовке тайма "Торо" забил дважды и мог забить ещё. А во втором "Аталанта" поплатилась за желание играть на удержание. Обмен ударами в каркас ворот её не насторожил. Гасперини объяснял второй тайм усталостью, заявляя также, что его команда ничего не позволила сопернику, но концовку первого и он объяснить не мог: "Мы просто вдруг остановились, выпали из игры". А когда объяснений не хватает, ясно, что не хватает прежде всего характера.

Бергамцы упускают шанс за шансом.

Чёткое разделение

В Серии А начинает формироваться "болото". Отстающее от лидеров и ушедшее от аутсайдеров. Филиппо Индзаги и Клаудио Раньери были довольны ничьей в очном матче, довольны игрой. Хотя там обе команды упустили немало шансов. Вратарём "Сампдории" Аудеро оба наставника просто восхищались. Наставник "Вероны" Иван Юрич разглагольствовал о своей ошибке с выходом на поле обоих форвардов - Калинича и Лазаньи. Вместо анализа нуля ударов в створ ворот "Удинезе" и в целом неумения своей команды побеждать аутсайдеров. В обоих этих матчах все команды практически провалили по тайму.

"Удинезе" поднялся к середнякам благодаря второй победе подряд после девяти матчей без них. Хватило двух голов в концовке, среди них и автогола, и пенальти неделю назад. "Болонья" одержала вторую в 13-ти последних и также поднялась. Она даже наладила оборону. "Парма" была переиграна с позиции силы. "Специя" переиграла в гостях почти разваливающийся "Сассуоло". Теперь обе в середняках.

Соответственно, аутсайдеры остались вчетвером. Хотя к "Торино" претензий немного. Давиде Никола тренировал его в трёх матчах. Трижды команда вырывала ничью на последних минутах. А вот наставнику "Кротоне" Джованни Строппе уже надоели разговоры о хорошей игре. Ему позарез нужны очки. Как и "Кальяри". Он не проваливается, но всегда проигрывает. "Парма" же ныне выглядит слабейшей командой лиги. Она набрала лишь одно очко в девяти последних турах, не забивала дома в семи матчах подряд. Роберто Д'Аверса не случайно заявил, что хуже выступления, чем вчера, и быть не может.

Украинский след

Руслан Малиновский не изменил свою игру. Он вновь был весьма активен в первые 45-60 минут, постоянно шёл в обыгрыш, искал мяч. Стал первым на поле по заработанным фолам - шесть. Первым в команде по выигранным дуэлям - 11 из 16-ти. Вторым на поле по пасам в финальной трети поля. Именно он прорвался на десятки метров в контратаке, оставил левее Муриэлю, а тот нашёл Гозенса. Так счёт стал 2:0. С другой стороны, он уж слишком увлекался дриблингом, поздно расставался с мячом, натыкался на стену. Да ещё и продолжил неприятный тренд последних матчей - не бил по воротам.

Его 78 минут на поле оценивали диаметрально противоположно. От "5" до "6.5". Gazzetta Dello Sport - эпитетом "зажатый". Tutto Mercato Web даже назвал "инородным телом на тактической шахматной доске Гасперини". "Он всегда задерживает игру, всегда увлекается дриблингом. Результат - раздражение тренера". С другой стороны, Calcio Atalanta хвалил за активность, смелость. Я оцениваю его игру схоже на оценку Tutto Mercato Web. Разве что без "инородного тела". Мой максимум для Руслана в этом матче - "6". Из которых полбалла - исключительно за отличную голевую атаку.

Весьма сложный сезон для него.

Виктор Коваленко изначально попал в заявку "Ла Деа", но в итоге из-за проблем с желудком остался вне её.

Лучший игрок тура - Джорджо Кьеллини ("Ювентус"). Стена

Прорыв тура - Горан Пандев ("Дженоа"). Первый дубль за семь лет. В 37-летнем возрасте

Разочарование тура - "Аталанта". Не хватает характера

Лучший вратарь тура - Эмиль Аудеро ("Сампдория"). Спасал в концовке

Лучший тренер тура - Андреа Пирло ("Ювентус"). Лучше было бы написать "Аллегри"?