Италия
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Костас Манолас получил очередную травму
Это уже второе повреждение за месяц
Защитник "Наполи" Костас Манолас получил травму в матче чемпионата Италии с "Дженоа" (1:2).
Как пишет официальный сайт клуба, обследование выявило у него растяжение правой лодыжки и травму передней связки малоберцовой кости. Состояние футболиста будет оценено через три недели. Он уже приступил к реабилитации.
Манолас был заменен в игре с "Дженоа" на 68-й минуте. У него эта травма стала уже второй за месяц: в январе он получил повреждение мышц и пропустил игру с "Эмполи".
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