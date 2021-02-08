Костас Манолас получил очередную травму

Защитник "Наполи" Костас Манолас получил травму в матче чемпионата Италии с "Дженоа" (1:2).

Как пишет официальный сайт клуба, обследование выявило у него растяжение правой лодыжки и травму передней связки малоберцовой кости. Состояние футболиста будет оценено через три недели. Он уже приступил к реабилитации.

Манолас был заменен в игре с "Дженоа" на 68-й минуте. У него эта травма стала уже второй за месяц: в январе он получил повреждение мышц и пропустил игру с "Эмполи".