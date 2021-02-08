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Ювентус попытается продлить аренду Мораты

Италия
(1 голосов)

Испанец останется в Италии

Ювентус попытается продлить аренду Мораты
Новина українською

Нападающий мадридского "Атлетико" Альваро Мората, который на правах аренды выступает за "Ювентус", может остаться в Турине. "Старая синьора" не хочет возвращать испанца "матрасникам" по истечении аренды в июне 2021 года. Об этом сообщает AS.

"Ювентус" имеет право первоочерёдного выкупа Мораты, но руководство туринцев для начала хочет продлить его аренду ещё на один сезон. "Старая синьора" опасается делать полноценные трансферы в период финансового кризиса после пандемии.

В сезоне-2020/2021 Мората провёл в составе "бьянконери" 26 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.

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В статье: Ювентус (Турин) Атлетико (Мадрид) Альваро Мората
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