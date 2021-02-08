Пирло: Главная цель Ювентуса на данный момент - выйти в финал кубка

Наставник "Ювентуса" Андреа Пирло дал свой комментарий перед матчем против "Интера" в полуфинале кубка Италии.

"Нас ждем второй матч в противостоянии. У "Ювентуса" есть одна цель на данный момент - выйти в финал кубка Италии. Нам нужно достичь цели любой ценой.

Игра с "Интером" будет для нас решающей. Нам нужно выходить на игру, как будто счет 0:0. Нужно быть очень сконцентрированными", - заявил Пирло.

Читайте также Пирло: Ювентус сделал правильные выводы после поражения Интеру

В первой игре туринцы добыли выездную победу со счетом 1:2.