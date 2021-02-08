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Мальдини: Милан - молодая команда и нам нужен Ибрагимович
Ничего удивительного
Технический директор "Милана" Паоло Мальдини ответил на вопрос о контракте Златана Ибрагимовича. Сделка истекает летом 2021-го.
"Милан" - одна из самых молодых команд Европы, нам нужен Златан. Мы пытались подписать его еще в 2018-м летом, но тогда сделка сорвалась.
У нас был разговор со Златаном и он сказал, что продление контракта зависит от его состояния. Мне кажется, что если он продолжит держать свой уровень, то зачем ему заканчивать", - заявил Мальдини.
В текущем сезоне Ибрагимович отметился 16 раз в 17-ти играх.
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