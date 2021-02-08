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Мальдини: Милан - молодая команда и нам нужен Ибрагимович

Италия
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Ничего удивительного

Мальдини: Милан - молодая команда и нам нужен Ибрагимович
UA-Футбол
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Технический директор "Милана" Паоло Мальдини ответил на вопрос о контракте Златана Ибрагимовича. Сделка истекает летом 2021-го.

"Милан" - одна из самых молодых команд Европы, нам нужен Златан. Мы пытались подписать его еще в 2018-м летом, но тогда сделка сорвалась.

У нас был разговор со Златаном и он сказал, что продление контракта зависит от его состояния. Мне кажется, что если он продолжит держать свой уровень, то зачем ему заканчивать", - заявил Мальдини.

В текущем сезоне Ибрагимович отметился 16 раз в 17-ти играх.

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В статье: Златан Ибрагимович Паоло Мальдини Милан
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