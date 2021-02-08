Де Росси: Рома всегда должна стремиться к лучшему, но сейчас Фонсека оправдывает ожидания

Экс-игрок и капитан "Ромы" Даниеле де Росси решил встать на защиту Паулу Фонсеки, которого нещадно критикуют в последнее время.

"Рома" сейчас идет на четвертом месте и мне не кажется, что имеют место быть претензии. Я не говорю, что "Рома" должна быть довольна победами над маленькими командами и проигрышу большим. Всегда нужно стремиться к лучшему.

С точки зрения результата и стиля игры, Фонсека оправдывает ожидания. У него были взлеты и падения, и клуб продолжает бороться с лучшими командами лиги", - заявил де Росси.

В последнем туре Серии А "Рома" проиграла "Ювентусу", уступив команде Пирло третье место.