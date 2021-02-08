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Де Росси: Рома всегда должна стремиться к лучшему, но сейчас Фонсека оправдывает ожидания
Легенда защищает португальца
Экс-игрок и капитан "Ромы" Даниеле де Росси решил встать на защиту Паулу Фонсеки, которого нещадно критикуют в последнее время.
"Рома" сейчас идет на четвертом месте и мне не кажется, что имеют место быть претензии. Я не говорю, что "Рома" должна быть довольна победами над маленькими командами и проигрышу большим. Всегда нужно стремиться к лучшему.
С точки зрения результата и стиля игры, Фонсека оправдывает ожидания. У него были взлеты и падения, и клуб продолжает бороться с лучшими командами лиги", - заявил де Росси.
В последнем туре Серии А "Рома" проиграла "Ювентусу", уступив команде Пирло третье место.
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