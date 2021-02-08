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Де Росси: Рома всегда должна стремиться к лучшему, но сейчас Фонсека оправдывает ожидания

Италия
(1 голосов)

Легенда защищает португальца

Де Росси: Рома всегда должна стремиться к лучшему, но сейчас Фонсека оправдывает ожидания
UA-Футбол
Новина українською

Экс-игрок и капитан "Ромы" Даниеле де Росси решил встать на защиту Паулу Фонсеки, которого нещадно критикуют в последнее время.

"Рома" сейчас идет на четвертом месте и мне не кажется, что имеют место быть претензии. Я не говорю, что "Рома" должна быть довольна победами над маленькими командами и проигрышу большим. Всегда нужно стремиться к лучшему.

С точки зрения результата и стиля игры, Фонсека оправдывает ожидания. У него были взлеты и падения, и клуб продолжает бороться с лучшими командами лиги", - заявил де Росси.

В последнем туре Серии А "Рома" проиграла "Ювентусу", уступив команде Пирло третье место.

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В статье: Рома (Рим) Паулу Фонсека Даниеле де Росси
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Комментарии (1)
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MES QUE UN CLUB
09.02.2021 в 00:12
Какие то заголовки странные время от времени.
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