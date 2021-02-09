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Будущее Гаттузо в Наполи зависит от результатов поединков с Ювентусом и Аталантой
Сражайтесь за Рино, парни
Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис может уволить 43-летнего итальянского тренера Дженнаро Гаттузо с должности наставника "адзурри".
Как сообщает портал Sportmediaset, судьба Рино напрямую зависит от результатов встреч "Наполи" с "Аталантой" в Кубке Италии (10 февраля) и с "Ювентусом" (13 числа) в рамках 22-го тура чемпионата страны. По информации источника, в случае провала Гаттузо отправят в отставку. Заменить тренера может либо Рафаэль Бенитес, либо Вальтер Маццари.
Напомним, Дженнаро возглавляет "Наполи" с 2019 года – до этого он тренировал "Палермо", "ОФИ", "Пизу" и "Милан".
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