Будущее Гаттузо в Наполи зависит от результатов поединков с Ювентусом и Аталантой

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис может уволить 43-летнего итальянского тренера Дженнаро Гаттузо с должности наставника "адзурри".

Как сообщает портал Sportmediaset, судьба Рино напрямую зависит от результатов встреч "Наполи" с "Аталантой" в Кубке Италии (10 февраля) и с "Ювентусом" (13 числа) в рамках 22-го тура чемпионата страны. По информации источника, в случае провала Гаттузо отправят в отставку. Заменить тренера может либо Рафаэль Бенитес, либо Вальтер Маццари.

Напомним, Дженнаро возглавляет "Наполи" с 2019 года – до этого он тренировал "Палермо", "ОФИ", "Пизу" и "Милан".