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Будущее Гаттузо в Наполи зависит от результатов поединков с Ювентусом и Аталантой

Италия
(2 голосов)

Сражайтесь за Рино, парни

Будущее Гаттузо в Наполи зависит от результатов поединков с Ювентусом и Аталантой
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Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис может уволить 43-летнего итальянского тренера Дженнаро Гаттузо с должности наставника "адзурри".

Как сообщает портал Sportmediaset, судьба Рино напрямую зависит от результатов встреч "Наполи" с "Аталантой" в Кубке Италии (10 февраля) и с "Ювентусом" (13 числа) в рамках 22-го тура чемпионата страны. По информации источника, в случае провала Гаттузо отправят в отставку. Заменить тренера может либо Рафаэль Бенитес, либо Вальтер Маццари.

Напомним, Дженнаро возглавляет "Наполи" с 2019 года – до этого он тренировал "Палермо", "ОФИ", "Пизу" и "Милан".

Читайте также"Будем готовиться к ответному матчу". Гаттузо и Гасперини – о ничье между Наполи и Аталантой в Кубке Италии

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В статье: Дженнаро Гаттузо Наполи (Неаполь)
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Источник:
Sportmediaset

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