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Милан может предложить Ибрагимовичу новый контракт

Италия
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Швед может остаться в итальянском клубе ещё на один год

Милан может предложить Ибрагимовичу новый контракт
Новина українською

"Милан" и форвард Златан Ибрагимович рассматривают вариант продления контракта еще на сезон, пишет La Gazzetta Dello Sport.

По данным издания, 39-летний швед не против остаться в миланском клубе еще на сезон, несмотря на свой возраст. Ибрагимович хочет вернуть "Милан" в Лигу чемпионов и снова сыграть в этом турнире.

В скором времени стороны приступят к переговорам. Скорее всего, зарплата форварда немного снизится. Сейчас он получает в "Милане" — 7 миллионов евро в год.

В сезоне-2020/21 Ибрагимович провел 17 матчей, забил 16 голов и сделал 2 результативные передачи. Нынешнее соглашение игрока истекает этим летом. После 21 тура Серии А "россонери" занимают 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 49 очков.

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В статье: Златан Ибрагимович Милан Милан (Италия)
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