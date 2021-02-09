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Милан может предложить Ибрагимовичу новый контракт
Швед может остаться в итальянском клубе ещё на один год
"Милан" и форвард Златан Ибрагимович рассматривают вариант продления контракта еще на сезон, пишет La Gazzetta Dello Sport.
По данным издания, 39-летний швед не против остаться в миланском клубе еще на сезон, несмотря на свой возраст. Ибрагимович хочет вернуть "Милан" в Лигу чемпионов и снова сыграть в этом турнире.
В скором времени стороны приступят к переговорам. Скорее всего, зарплата форварда немного снизится. Сейчас он получает в "Милане" — 7 миллионов евро в год.
В сезоне-2020/21 Ибрагимович провел 17 матчей, забил 16 голов и сделал 2 результативные передачи. Нынешнее соглашение игрока истекает этим летом. После 21 тура Серии А "россонери" занимают 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 49 очков.
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