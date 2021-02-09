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Ювентус - Интер: смотреть онлайн, видеотрансляция матча кубка Италии
Пока преимущество на стороне туринцев
Сегодня состоится второй полуфинальный матч кубка Италии между "Ювентусом" и "Интером". В первой игре Криштиану Роналду дважды ответил на гол Мартинеса, добыв для Турина гостевую победу. Сегодня игроки Конте намеренны взять финал.
Читайте такжеЮвентус - Интер. Анонс и прогноз матча Кубка Италии
Кубок Италии, 1/2 финала
"Ювентус" 21:45 "Интер"
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