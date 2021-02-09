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"Не каждый год Аталанта играет в финале кубка". Гасперини рассказал о важности матча против Наполи
Команда в двух шагах от трофея
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини дал свой комментарий перед матчем против "Наполи" в кубке Италии.
"Думаю, что вторая игра будет отличаться от первой. Нас ждет решающий матч. Футболистам нужно будет использовать любой шанс, а также уменшить до минимума количество ошибок.
Нам повезло, что второй матч мы проведем дома. Игра очень много значит для "Аталанты", ведь не каждый год мы играем в финале кубка", - заявил Гасперини.
Напомним, что первая игра на стадионе им. Диего Марадоны завершилась со счетом 0:0.
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