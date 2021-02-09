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"Не каждый год Аталанта играет в финале кубка". Гасперини рассказал о важности матча против Наполи

Италия
(1 голосов)

Команда в двух шагах от трофея

"Не каждый год Аталанта играет в финале кубка". Гасперини рассказал о важности матча против Наполи
UA-Футбол
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Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини дал свой комментарий перед матчем против "Наполи" в кубке Италии.

"Думаю, что вторая игра будет отличаться от первой. Нас ждет решающий матч. Футболистам нужно будет использовать любой шанс, а также уменшить до минимума количество ошибок.

Нам повезло, что второй матч мы проведем дома. Игра очень много значит для "Аталанты", ведь не каждый год мы играем в финале кубка", - заявил Гасперини.

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Напомним, что первая игра на стадионе им. Диего Марадоны завершилась со счетом 0:0.

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В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Наполи (Неаполь)
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Комментарии (1)
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download1 (huyersk)
09.02.2021 в 22:17
Авжеж хочуть трофей, це очевидно було спочатку. ЛЧ або Серію А вони не візьмуть
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