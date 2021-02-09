Милан намерен выкупить контракт Диогу Далота

Итальянский "Милан" планирует выкупить контракт Диогу Далота, который сейчас защищает цвета "россонери" на правах аренды.

По данным Calciomercato, уже в скором времени "Милан" сядет с "МЮ" за стол переговоров, чтобы обсудить детали полноценного перехода. В текущем сезоне на счету португальца 17 матчей и два забитых гола.

Отметим, что параллельно "Милан" ведет переговоры о новом контракте с Чалханоглу, Ибрагимовичем и Доннаруммой.