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Милан намерен выкупить контракт Диогу Далота
Что ответит "МЮ"?
Итальянский "Милан" планирует выкупить контракт Диогу Далота, который сейчас защищает цвета "россонери" на правах аренды.
По данным Calciomercato, уже в скором времени "Милан" сядет с "МЮ" за стол переговоров, чтобы обсудить детали полноценного перехода. В текущем сезоне на счету португальца 17 матчей и два забитых гола.
Отметим, что параллельно "Милан" ведет переговоры о новом контракте с Чалханоглу, Ибрагимовичем и Доннаруммой.
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