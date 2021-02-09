Кубок Италии. Ювентус - Интер 0:0. Интер как против Шахтера, Юве как против всех

Кубок Италии. Полуфинал. Ответный матч

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Интер" 0:0

Результат первого матча - 2:1

"Ювентус": Буффон, Данило, Де Лихт, Демираль, Алекс Сандро, Куадрадо (Кьеллини 82), Рабио, Бентанкур, Бернардески (МакКенни 63), Кулушевски (Кьеза 87), Криштиану Роналду

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Бастони (Коларов 65), Хакими, Эриксен (Сенси 65), Брозович, Барелла, Дармиан (Перишич 58), Лукаку, Лаутаро Мартинес

Предупреждения: Алекс Сандро 25 - Дармиан 13, Перишич 65, Брозович 73

Главный арбитр: Маурицио Мариани

"Ювентус" выиграл десять матчей из 11-ти в 2021-ом году, пропустил лишь один мяч в последних шести. Ныне он блестяще обороняется. Игроки говорят о найденной солидности, уверенности в себе, начале работы на максимуме. "Интер" же стал единственным, кто переиграл его. Точнее вынес. Затем он устроил камбек против "Милана" в Кубке. А неделю тому в первом матче полуфинала играл прилично и уступил лишь из-за индивидуальных ошибок. Так что обе команды были уверены в себе. Впрочем, для общей победы над "Юве" нужно не только самому быть уверенным, но и поколебать уверенность соперника.

В первом тайме туринцев устраивало всё. После его окончания Родриго Бентанкур заявил, что команда постоянно говорила о беге и солидности. До перерыва всего этого хватило. В первые 20 минут хозяева владели мячом более 70-ти процентов времени, усыпляли игру, лишили соперника возможности мощно начать, как он любит. Далее выстояли против нескольких минут давления, прорывов Хакими, заблокированных ударов. Лукаку при штрафном не хватило сантиметров, но, вообще-то, там было касание рукой. А в концовке Роналду трижды пробивал. Однажды пришлось ногой тащить Хандановичу, дважды - защитникам.

Во втором тайме гостям уже удалось устроить быструю сумбурную игру, доминировать. Перехватывать мячи в атаке. Хакими не попал с линии штрафной из-за касания ноги защитника, апогеем очередного хаоса стал удар Лаутаро в упор в падении. В Буффона. Впрочем, и этот бой был принят. В контратаках Роналду дважды выходил на вратаря, во втором случае - после дриблинга мимо двоих защитников. Ханданович дважды спас. А давление "Интера" в концовке напоминало давление в матче против "Шахтёра". Вроде бы мощное, но безыдейное. С флангами, но без центра. Сенси в паре метров от ворот заблокировали.

"Ювентус", как в лучшие годы, сыграл по результату. И получилось практически идеально. Он вновь в финале Кубка. В шестой раз за семь последних сезонов. А "Интер" уже десятый год без финала. Антонио Конте без выигранных Коппа Италия в карьере. Кроме вышеупомянутого матча 17-го января, он проиграл все решающие битвы в своей каденции в миланском клубе. В том числе и полуфинальные битвы в Кубке "Наполи" и "Юве". Причём обе - с поражением дома в первом матче и ничьей в гостях. Так что ничего не изменилось, ничего необычного не произошло.