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Средний палец плюс засранец: как Конте и президент Ювентуса оскорбляли друг друга в ½ финала Кубка
Давайте разбираться
Под занавес ответного матча полуфинала Кубка Италии между "Интером" и "Ювентусом" произошел конфликт. После финального свистка президент "Ювентуса" Андреа Аньелли предположительно оскорбил алленаторе "Интера" Антонио Конте:
"Да ты пошел ты, заткнись, засранец".
При этом в Сети опубликовали видео, на которых можно заметить, как сам Антонио показал средний палец руководству "Ювентуса" по пути к туннелю после первого тайма.
Eccoloo #JuventusInter #agnelli #coppaitalia https://t.co/h4T6fYKpEB pic.twitter.com/lDKyxDrYAp— Francesca Iannibelli (@Fra_Iannibelli) February 9, 2021
Il gestaccio di #Conte all’intervallo ???? pic.twitter.com/KPPeDtLTx3— Romeo Agresti (@romeoagresti) February 9, 2021
После поединка Конте отметил:
"Мне кажется, что "Ювентусу" стоит проявлять больше уважения к тем, кто действительно работает. Пусть клуб скажет правду. Думаю, четвертый арбитр слышал все то, что было по ходу матча".
К слову, защитник "Юве" Леонардо Бонуччи призывал Антонио к порядку еще в начале встречи. После серии грубостей на поле игрок выпалил бывшему тренеру следующее:
"Ты должен уважать судью".
Ответный матч завершился со счетом 0:0, первый поединок – 2:1. Таким образом, "Ювентус" вышел в финал Кубка Италии. В решающем матче подопечные Андреа Пирло сыграют с победителем пары "Наполи" – "Аталанта". Также напомним, что Конте работал в стане "Старой синьоры" с 2011-го по 2014-й год.
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