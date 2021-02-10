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Средний палец плюс засранец: как Конте и президент Ювентуса оскорбляли друг друга в ½ финала Кубка

Италия
(1 голосов)

Давайте разбираться

Средний палец плюс засранец: как Конте и президент Ювентуса оскорбляли друг друга в ½ финала Кубка
Новина українською

Под занавес ответного матча полуфинала Кубка Италии между "Интером" и "Ювентусом" произошел конфликт. После финального свистка президент "Ювентуса" Андреа Аньелли предположительно оскорбил алленаторе "Интера" Антонио Конте:

"Да ты пошел ты, заткнись, засранец".

При этом в Сети опубликовали видео, на которых можно заметить, как сам Антонио показал средний палец руководству "Ювентуса" по пути к туннелю после первого тайма.

После поединка Конте отметил:

"Мне кажется, что "Ювентусу" стоит проявлять больше уважения к тем, кто действительно работает. Пусть клуб скажет правду. Думаю, четвертый арбитр слышал все то, что было по ходу матча".

К слову, защитник "Юве" Леонардо Бонуччи призывал Антонио к порядку еще в начале встречи. После серии грубостей на поле игрок выпалил бывшему тренеру следующее:

"Ты должен уважать судью".

Ответный матч завершился со счетом 0:0, первый поединок – 2:1. Таким образом, "Ювентус" вышел в финал Кубка Италии. В решающем матче подопечные Андреа Пирло сыграют с победителем пары "Наполи" – "Аталанта". Также напомним, что Конте работал в стане "Старой синьоры" с 2011-го по 2014-й год.

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В статье: Леонардо Бонуччи Ювентус (Турин) Антонио Конте Андреа Аньелли Интер (Милан) Кубок Италии
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Источник:
Football Italia

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Комментарии (1)
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янковский ян (Запорожье)
10.02.2021 в 10:21
Я может буду неправ. Но по моему лучше чем выдааленные улыбки. Видно что люди переживают и им небезразличен результат.
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