Пирло: Я надеюсь побеждать так же, как и Аллегри – мне нравятся сравнения с Максом

Алленаторе туринского "Ювентуса" Андреа Пирло прокомментировал выход в финал Кубка Италии после мировой с миланским "Интером" (0:0; 2:1 – первый матч). Цитирует тренера Football Italia и сайт Джанлуки Ди Марцио.

"Мне нравятся сравнения с Максом Аллегри. Я надеюсь побеждать так же, как и он, никаких проблем. Играть в футбол было проще, ведь после матча тебе нужно думать за 30 человек".