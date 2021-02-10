Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пирло: Я надеюсь побеждать так же, как и Аллегри – мне нравятся сравнения с Максом
Андреа из редкой когорты
Алленаторе туринского "Ювентуса" Андреа Пирло прокомментировал выход в финал Кубка Италии после мировой с миланским "Интером" (0:0; 2:1 – первый матч). Цитирует тренера Football Italia и сайт Джанлуки Ди Марцио.
"Мне нравятся сравнения с Максом Аллегри. Я надеюсь побеждать так же, как и он, никаких проблем. Играть в футбол было проще, ведь после матча тебе нужно думать за 30 человек".
"Я хотел выйти в финал Кубка Италии, это было в моих планах. Мы рады, хоть еще и не взяли трофей. "Интер" почти не доходил до наших ворот, их лучшим футболист был Ханданович. Теперь нас ждет ЛЧ, сосредоточимся на этом турнире. У "Ювентуса" много задач".
Популярное сейчас
- Новая команда Чурко, потенциальный новичок Ворсклы. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Известный итог переговоров представителей Тайсона с Интернасьоналом
- Кубок Англии. Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0. Матч неиспользованных возможностей
- Милан остаётся на вершине, Юве подбирается к лидерам. Таблица Серии А - 2020/21
- Она сказала да. Бондарь сделал предложение бывшей девушке Супряги. ФОТО
- Закрой рот, сучка. Конфликт звезды НБА и эффектной блондинки во время матча превратился в мем. ФОТО
Новости по теме
- 09:33 Зарубежные Средний палец плюс засранец: как Конте и президент Ювентуса оскорбляли друг друга в ½ финала Кубка
- 00:13 Украинские Может дебютировать сегодня. Коваленко в заявке Аталанты на кубковый матч с Наполи
- 23:39 Зарубежные Кубок Италии. Ювентус - Интер 0:0. Интер как против Шахтера, Юве как против всех