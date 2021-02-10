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Пирло: Я надеюсь побеждать так же, как и Аллегри – мне нравятся сравнения с Максом

Италия
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Андреа из редкой когорты

Пирло: Я надеюсь побеждать так же, как и Аллегри – мне нравятся сравнения с Максом
Новина українською

Алленаторе туринского "Ювентуса" Андреа Пирло прокомментировал выход в финал Кубка Италии после мировой с миланским "Интером" (0:0; 2:1 – первый матч). Цитирует тренера Football Italia и сайт Джанлуки Ди Марцио.

"Мне нравятся сравнения с Максом Аллегри. Я надеюсь побеждать так же, как и он, никаких проблем. Играть в футбол было проще, ведь после матча тебе нужно думать за 30 человек".

"Я хотел выйти в финал Кубка Италии, это было в моих планах. Мы рады, хоть еще и не взяли трофей. "Интер" почти не доходил до наших ворот, их лучшим футболист был Ханданович. Теперь нас ждет ЛЧ, сосредоточимся на этом турнире. У "Ювентуса" много задач".

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В статье: Андреа Пирло Ювентус (Турин) Интер (Милан) Кубок Италии
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Источник:
Di Marzio

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