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Конте: Интер восстановил авторитет – мы напугали Ювентус
Не громкое ли заявление?
Алленаторе миланского "Интера" Антонио Конте прокомментировал вылет своей команды из Кубка Италии в полуфинале от "Ювентуса" (0:0, а первый матч – 1:2). Цитирует наставника местная пресса.
"Мы должны были реализовать созданные моменты. За 180 минут мы увидели, как команды сражались до конца. Мы поплатились за те подарки, которые получил "Ювентус" в первом поединке".
"Интер" должен продолжить работу. Тем не менее, наш клуб восстановил авторитет. Оппоненты нас боятся, сегодня мы напугали "Ювентус". Ошибки случаются, на них нужно учиться. Мы всегда стараемся играть как можно лучше, даже в ЛЧ, иногда получается, иногда нет".
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