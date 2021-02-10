Конте: Интер восстановил авторитет – мы напугали Ювентус

Алленаторе миланского "Интера" Антонио Конте прокомментировал вылет своей команды из Кубка Италии в полуфинале от "Ювентуса" (0:0, а первый матч – 1:2). Цитирует наставника местная пресса.

"Мы должны были реализовать созданные моменты. За 180 минут мы увидели, как команды сражались до конца. Мы поплатились за те подарки, которые получил "Ювентус" в первом поединке".