В сети появился новый логотип Интера

"Интер" в ближайшее время сменит логотип. На это обратил портал FootyHeadlines, опубликовавший заявку клуба на смену эмблемы.

Новый логотип будет выполнен в привычных цветах, а основной его композицией будут переплетенные буквы I и M (Inter Milan). До этого клуб использовал переплетение четырех букв — FCIM.

Нынешний логотип "Интера" используется с 2007 года.