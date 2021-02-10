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В сети появился новый логотип Интера

Италия
(1 голосов)

Последний раз это происходило в далеком 2007-м

В сети появился новый логотип Интера
Новина українською

"Интер" в ближайшее время сменит логотип. На это обратил портал FootyHeadlines, опубликовавший заявку клуба на смену эмблемы.

Новый логотип будет выполнен в привычных цветах, а основной его композицией будут переплетенные буквы I и M (Inter Milan). До этого клуб использовал переплетение четырех букв — FCIM.

Нынешний логотип "Интера" используется с 2007 года.

В сети появился новый логотип Интера - изображение 1

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В статье: Интер (Милан)
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Комментарии (1)
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Onside (Чернігів)
10.02.2021 в 17:21
В тесті мова про золотистий колір, а на фото дивна абстракція на якій його нема
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