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Аталанта - Наполи: смотреть онлайн, видеотрансляция матча кубка Италии

Италия
(2 голосов)

На поле могут выйти два украинца

Аталанта - Наполи: смотреть онлайн, видеотрансляция матча кубка Италии
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"Аталанта" и "Наполи" разыграют между собой последнюю путевку в финал кубка Италии. Первая игра, проходившая в Неаполе, завершилась со счетом 0:0. Также интересно, что уже сегодня за новый клуб может дебютировать Виктор Коваленко.

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Кубок Италии, 1/2 финала
"Аталанта" 21:45 "Наполи"

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Наполи (Неаполь) Виктор Коваленко
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