Аталанта - Наполи: смотреть онлайн, видеотрансляция матча кубка Италии

"Аталанта" и "Наполи" разыграют между собой последнюю путевку в финал кубка Италии. Первая игра, проходившая в Неаполе, завершилась со счетом 0:0. Также интересно, что уже сегодня за новый клуб может дебютировать Виктор Коваленко.

Кубок Италии, 1/2 финала

"Аталанта" 21:45 "Наполи"