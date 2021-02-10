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Аталанта - Наполи: смотреть онлайн, видеотрансляция матча кубка Италии
На поле могут выйти два украинца
"Аталанта" и "Наполи" разыграют между собой последнюю путевку в финал кубка Италии. Первая игра, проходившая в Неаполе, завершилась со счетом 0:0. Также интересно, что уже сегодня за новый клуб может дебютировать Виктор Коваленко.
Кубок Италии, 1/2 финала
"Аталанта" 21:45 "Наполи"
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