Ювентус и Роналду: союз, приносящий миллионы

Летом 2018 года "Ювентус" выложил 117 млн евро "Реалу" за пятикратного обладателя Золотого мяча Криштиану Роналду.

Португальскому феномену уже 36 лет, но его зарплата все еще составляет 31 млн евро в год. В мире футбола больше зарабатывают только Лео Месси в "Барселоне" и Неймар в "ПСЖ".

Спортивные результаты Роналду доказывают, что он достоин таких денег. У CR7 уже 88 голов в 114 матчах за "Ювентус", причем в текущем сезоне аж 23 мяча в 25 поединках. Также за время его выступлений в Турине клуб дважды выиграл Серию А и дважды Суперкубок Италии, регулярно играя и в плей-офф Лиги чемпионов.

Но не менее важен и экономический аспект сделки. Специалист Национального центра научных исследований Люк Арондель объясняет, что Роналду - часть долгосрочной стратегии развития "Юве":

#Juventus match day income rose €14m (25%) from €56m to €71m, despite staging 3 fewer home games in the Coppa Italia, as ticket prices were increased by 30% following Ronaldo’s acquisition. By far the highest in Italy, ahead of Inter €45m, Milan €34m and Roma €34m. pic.twitter.com/EsLXbgxfP2