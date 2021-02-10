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Ювентус и Роналду: союз, приносящий миллионы
Затраты на топ-игрока окупаются сполна
Летом 2018 года "Ювентус" выложил 117 млн евро "Реалу" за пятикратного обладателя Золотого мяча Криштиану Роналду.
Португальскому феномену уже 36 лет, но его зарплата все еще составляет 31 млн евро в год. В мире футбола больше зарабатывают только Лео Месси в "Барселоне" и Неймар в "ПСЖ".
Спортивные результаты Роналду доказывают, что он достоин таких денег. У CR7 уже 88 голов в 114 матчах за "Ювентус", причем в текущем сезоне аж 23 мяча в 25 поединках. Также за время его выступлений в Турине клуб дважды выиграл Серию А и дважды Суперкубок Италии, регулярно играя и в плей-офф Лиги чемпионов.
Но не менее важен и экономический аспект сделки. Специалист Национального центра научных исследований Люк Арондель объясняет, что Роналду - часть долгосрочной стратегии развития "Юве":
"Клуб еще в 2011 году осознал необходимость продвижения бренда, и с тех пор занимается этим вплотную. Трансфер Криштиану ускорил глобализационные процессы. Если в сезоне-2010/11 общий доход "Ювентуса" составлял 172 млн евро, то в сезоне-2018/19 уже 572 млн. То есть, имеем троекратный рост".
#Juventus match day income rose €14m (25%) from €56m to €71m, despite staging 3 fewer home games in the Coppa Italia, as ticket prices were increased by 30% following Ronaldo’s acquisition. By far the highest in Italy, ahead of Inter €45m, Milan €34m and Roma €34m. pic.twitter.com/EsLXbgxfP2— Swiss Ramble (@SwissRamble) November 18, 2019
Приход Роналду мощно поднял продаваемость атрибутики "Ювентуса". В первые сутки после перехода португальца туринцы продали 520,000 футболок - это клубный рекорд. Всего в сезоне-2018/19 "Ювентус" продал 1,5 млн футболок, что подняло клуб в пятерку самых успешных продавцов Европы. Специалист спортивного маркетингового агентства Sportfive Кристоф Руссо рассказывает, как это работает:
"Футболки стоят по-разному - от 90 евро за реплику до 130 евро за аутентичный экземпляр. Клуб получает 10-15% от суммы продажи, в зависимости от контракта с производителем. Получается, за 1,5 млн проданных футболок "Ювентус" выручил где-то 15 млн евро чистыми".
Общие доходы от продажи клубной продукции в сезоне-2018/19 превысили 44 млн евро. Для контекста, в сезоне-2016/17, когда Роналду еще играл за "Реал", "Ювентус выручил 19,2 млн. Да, после начала пандемии COVID продажи упали до 31,7 млн в сезоне-2019/20, но даже так это намного больше, чем было до появления Криштиану.
Также после прихода португальского супербомбардира "Старой синьоре" стало проще продлевать контракты со спонсорами. Например, сделка с Adidas, подписанная в 2015 году, приносила в казну "Юве" 23,5 млн евро за сезон, не считая бонусов. Но в декабре 2018-го - то есть, после прихода CR7 - немцы согласились платить 51 млн евро в сезон. Более того, летом 2019-го Adidas еще и выплатил туринцам бонус в размере 15 млн за "отличную коммерческую деятельность и продвижение клубного бренда в мире".
Сделка с Jeep, подписанная в 2012 году, приносила "Старой синьоре" 17 млн евро в сезон. Но уже в 2019 году, вооружившись наличием Роналду, "Ювентус" добился увеличения этой суммы сперва до 42, а затем и до 45 млн. Это все еще далеко не 70 млн, которые Fly Emirates платят "Реалу", но уже ничего. Также в прошлом году "Ювентус" продлил выгодную сделку с немецкой страховой компанией Allianz на 103 млн до 2030-го.
Кроме того, после перехода Роналду спонсорами туринцев стали другие компании с мировым именем - пищевой гигант Coca-Cola, пивоваренный концерн Budweiser, японский разработчик видеоигр Konami, букмекер Parimatch, производитель аудиотехники Bose. В итоге доход "Ювентуса" от спонсорских сделок вырос с 108,8 млн евро в сезоне-2018/19 до 129,6 млн в 2020 году. И это невзирая на глубокий экономический кризис в связи с пандемией.
Наконец, приход Роналду повлиял на рост популярности "Ювентуса" среди болельщиков по всему миру. Если в 2017 году суммарное количество подписчиков туринцев в соцсетях составляло 41 млн, то уже в январе 2021-го достигло 99 млн. По этому показателю "бьянконери" теперь уступают лишь "Барсе", "Реалу" и "МЮ".
"Мы в исследованиях называем это соединением брендов. Такое случалось, к примеру, после перехода Дэвида Бекхэма в "ПСЖ". Только эффект от Роналду еще значительнее", - говорит Руссо.
Немудрено, что по информации итальянской прессы президент "Ювентуса" Андреа Аньелли намерен обсудить с представителями Роналду новый контракт. Пусть бомбардиру 36 лет, он приносит море пользы на всех направлениях. Другое дело, что несмотря на все влияние Роналду, пандемию и кризис не в силах отменить даже он. При пустых трибунах долги "Юве" уже превысили 358 млн, и еще один контракт с CR7 на 31 млн в год клуб может и не потянуть. А сокращение оклада не в интересах форварда, чья карьера подошла к финишной прямой.
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