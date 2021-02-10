Кубок Италии. Аталанта - Наполи 3:1. Главная Сказка о Золушке продолжается

Кубок Италии. Полуфинал. Ответный матч

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Наполи" 3:1 (Первый матч - 0:0)

Голы: Д. Сапата 10, Пессина 16, 78 - Лосано 53

"Аталанта": Голлини, Толой, Паломино (Кальдара 72), Джимсити, Гозенс, Де Роон, Фройлер, Шутало, Пессина (Пашалич 90), Муриэль (Иличич 56), Д. Сапата

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Максимович, Ррахмани, Хюсай (Руи 42), Элмас (Политано 46), Бакайоко (Демме 64), Зелински (Лоботка 64), Лосано, Осимхен (Петанья 78), Л. Инсинье

Предупреждения: Паломино 7 - Хюсай 25, Зелински 57, Ди Лоренцо 75, Л. Инсинье 90+2

В Кубке бывают чудеса. "Наполи" находится в состоянии полураспада, Дженнаро Гаттузо воюет с президентом Аурелио Де Лаурентисом, о будущем тренера и спортивного директора Кристиано Джунтоли говорят постоянно. Команда играет слабо, бесхарактерна, в последнее время переиграла лишь ужасную "Парму" и второй состав "Специи". Кроме того, сегодня Рино остался без лидеров обороны Маноласа и Кулибали, со слабыми Максимовичем и Ррахмани. Да ещё и начал с 0:2. Знакомая ситуация для новой сказки о Золушке. Однако такую сказку не позволила главная сказка Италии последних лет.

"Аталанта" также далеко не в лучшем состоянии, одержала лишь две победы в предыдущих семи матчах. В субботу упустила 3:0 в матче против аутсайдера Серии А "Торино", до этого была разбита "Лацио". Она нестабильна, потеряла безжалостность и скорость. Потеряла и двух правых латералей - Хатебура и Меле, а также ведущего центрального защитника Ромеро. Зато она уж никак не развалена, обладает немалым потенциалом. В первом матче в Неаполе заставила соперника перейти на схему с тремя центральными защитниками и отбиваться. А здесь создала гандикап, который удержала.

"Наполи" начал совсем неплохо, на равных. Даже получше. Инсинье пробивал из центра штрафной и с 17-ти метров. Правда, получилось плохо. Дуван Сапата показал ему, как нужно. Блестяще пробив метров с 25-ти справа в левый угол. Красивым был и "треугольник" Гозенс - Сапата - Пессина. После чего бергамцы с чувством выполненного долга отдали мяч сопернику, "засушили" игру и даже могли забить в контратаках. Удар Муриэля был немного неточным. А беспомощность неаполитанцев в эти минуты подчеркнула попытка навеса Зелински справа. Мяч срезался и пошёл прямо, за линию ворот.

При нынешних проблемах "Аталанты" и после событий в матче против "Торино" "Наполи" мог надеяться на камбек. Гаттузо заменил опорника на вингера, его команда начала второй тайм весьма энергично. Осимхен, вышедший в стартовом составе впервые за 94 дня, продрался, отдал Лосано, и лучший бомбардир команды со второй попытки пробил. После нескольких минут шока хозяева отбросили игру от своих ворот и начали атаковать. Иличича, вышедшего на замену, заблокировали, он не попал как следует, его выстрел отразил Оспина. Отбил вратарь и удар слёта Пессины под перекладину.

На 75-ой минуте "Наполи" в контратаке получил уникальный шанс забить. Демме прострелил справа, Осимхен пробивал в упор. Голлини спас. А не забиваешь ты... Вновь сработал треугольник. Иличич набросил, Сапата прикрыл корпусом, отдал чуть в сторону, Пессина подхватил, проскочил мимо двоих и перебросил Оспину. На чём вопрос о победителе матча был снят. Соперник не ответил ничем интересным.

"Наполи" складывает полномочия обладателя Кубка. Справедливо. Уж слишком слаб в игровом и ментальном плане он был в последнее время. Гаттузо через несколько дней встретится с "Ювентусом" и в случае ещё одной неудачи может покинуть свой пост досрочно. А Джан Пьеро Гасперини, наверное, правильно расставил акценты. Он не скрывал, что в эти дни главная цель команды - финал Кубка. Этот финал, второй за три года, достигнут. В лиге же ещё будет время нагнать. Его команда нестабильна, но несомненно сильна.

Руслан Малиновский и Виктор Коваленко остались в запасе "Аталанты". Первым, скорее всего, не рисковали, учитывая, что он "висел" на жёлтой карточке.