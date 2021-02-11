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Спортдир Юве под следствием, президент – допрошен: дело об экзамене Суареса набирает обороты
Итальянцы под "обстрелом"
Расследование о предполагаемых нарушениях, которые связаны со сдачей нападающим Луисом Суаресом экзамена по итальянскому языку перед трансфером в туринский "Ювентус", продолжается. Об этом сообщает Corriere dello Sport.
В Перудже прокуратура допросила об инциденте президента итальянского гранда Андреа Аньелли. Именно в столице Умбрии расположен университет, где принимали экзамен у уругвайца. Источник отмечает, что спортивный директор клуба Фабио Паратичи и юрист Луиджи Чиапперо находятся под следствием за предоставление неправдивой информации прокурору во время расследования.
В момент сдачи Суарес еще выступал за "Барселону" – он сдавал тест на знание языка, чтобы получить гражданство перед переездом в Турин. Тем не менее, сделка сорвалась, сейчас Луис успешно выступает за мадридский "Атлетико".
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