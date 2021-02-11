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Генеральный директор Милана: Пиоли впечатляет меня, а Златан – уникален

Италия
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Генеральный директор Милана: Пиоли впечатляет меня, а Златан – уникален
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Генеральный директор "Милана" Иван Газидис высказался о работе главного тренера команды Стефано Пиоли и об игре форварда "россонери" Златана Ибрагимовича. Цитирует руководителя Sky Sport Italia.

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"Стефано прибыл в клуб в трудное время. Его сосредоточенность на работе впечатляет меня, он никогда не жаловался. Пиоли доказал, что он способен управлять таким большим клубом. Год назад в поединке с "Интером" он продемонстрировал большую смелость, хоть мы и проиграли, но поняли, что Стефано – правильный выбор, его план был отличным".

"Златан? Швед – исключение из всех правил, он уникален. У Ибрагимовича своя история с "Миланом". Команда мотивирует его работать".

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В статье: Златан Ибрагимович Стефано Пиоли Милан Иван Газидис
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Источник:
Football Italia

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