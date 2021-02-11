Генеральный директор Милана: Пиоли впечатляет меня, а Златан – уникален

Генеральный директор "Милана" Иван Газидис высказался о работе главного тренера команды Стефано Пиоли и об игре форварда "россонери" Златана Ибрагимовича. Цитирует руководителя Sky Sport Italia.

"Стефано прибыл в клуб в трудное время. Его сосредоточенность на работе впечатляет меня, он никогда не жаловался. Пиоли доказал, что он способен управлять таким большим клубом. Год назад в поединке с "Интером" он продемонстрировал большую смелость, хоть мы и проиграли, но поняли, что Стефано – правильный выбор, его план был отличным".